鑽石公主號臺灣首航 創三項第一

2018年11月10日 15:05 工商 張佩芬

鑽石公主號９天暢玩東京、名古屋、大阪、沖繩，是唯一最具日本風情的遊輪行。圖：業者提供

鑽石公主號安排具有日本精神與文化活動，像是開航日與所有賓客一同舉行的獨有清酒鏡開儀式，用木槌打破清酒桶蓋子，祈求航行平安。圖：業者提供

鑽石公主號獨有日式餐食，到訪港口的新鮮漁貨的「Kai海壽司餐廳」、日式套餐早餐、自助餐也加入拉麵與壽司。圖：業者提供

全球豪華遊輪領導品牌公主遊輪今年第三艘來臺的遊輪-鑽石公主號，於今(10)日盛大首航，不但是第一次以臺灣為母港展開航季，也是首次以共母港的循環停靠模式，帶領賓客一次暢遊日本東京（橫濱）、名古屋、大阪、沖繩四大名城，還能與1千多位日本、外國賓客同船共遊。所以10日一早就有千名日本與外籍遊客蒞臨基隆港，見識到臺灣港灣與城市之美！

公主遊輪行銷總監陳欣德表示：「觀察臺灣遊輪市場，消費者偏好主題性與特色明顯的旅遊，因此繼專為亞洲人打造的盛世公主號大受好評後，我們將旗下定位為最具日式風情的「鑽石公主號」於歲末年終來臺服務。加上觀光調查指出，臺灣人海外旅遊首選還是日本，光東京、大阪、沖繩就入榜前五名，所以我們以消費者的喜好規劃，特別推出九日豪華之旅，讓賓客輕鬆將四大東洋名城一次盡收眼底。」

與一千八百位日籍與外籍賓客一起來趟鑽石公主號遊輪之旅，特意安排具有日本精神與文化的活動，感受最直接的日式生活情懷！像是獨特的清酒鏡開儀式，於開航時在華麗中庭與所有賓客一同舉行，用木槌打破清酒桶蓋子，再將酒倒進方型木杯中，祈求航行平安。還有早晨甲板的健康操，也是多數日本客每日奉行的運動。

「Kai海壽司餐廳」由國際一流壽司師傅坐鎮，善用當次到訪港口的新鮮漁貨，製作出鮮甜細緻的生魚片與壽司料理，在船上即可品嚐到高級日式料亭的美味。還特定於主餐廳準備日式套餐早餐、午晚餐也特地加入日本口味餐點；Buffet自助餐也有少見的拉麵、壽司吃到飽，選擇更多元！

唯一擁有全球最大海上日式浴場Izumi，佔地超過8,800平方英尺(約250坪)，採用石頭和其他天然材料建置室內、外浴池，忠實呈現日本經典湯浴的寧靜與舒暢氛圍，實現在海上享受純正日式湯屋、一邊欣賞無敵海景的夢幻享受。

不用遠赴國外，在「鑽石公主號」上即可欣賞由榮獲奧斯卡獎、東尼獎、葛萊美獎的作曲家StephenSchwartz率領專業團隊操刀，全新打造的《絲•密》歌舞秀（TheSecret Silk），於亞洲首次登台。故事改編自亞洲古老民間寓言「白鶴報恩」，將中西風情融合，劇情囊括冒險、浪漫、魔法等元素，表演形式包含音樂、舞蹈、偶戲及視覺效果，在海上享受百老匯級的精彩表演！

(工商 )