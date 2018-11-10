高雄》南都百業擔憂 韓國瑜：將帶領高雄人站起來

韓國瑜出席高雄市長選舉公辦電視政見發表會 國民黨高雄市長候選人韓國瑜10日著藍色襯衫，出席高雄市長選舉公辦電視政見發表會。(中央社)

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中時電子報
/綜合報導

高雄市公辦電視政見發表會（辯論方式），今(10)日下午2時在高雄市政府四維行政中心地下2樓大禮堂舉行。韓國瑜抽中2號，他申論首先回應陳的起身砲，也要跟陳其邁學習嚴肅一點。韓國瑜說，現在南都百業擔憂，讓未來的高雄「好爽好棒好快樂」，帶領高雄人站起來，是他未來選上高雄市長的最大挑戰。

韓國瑜提到，這次高雄市長選舉獲全世界華人關注，是因此次選情激烈，且高雄這座城市沒落有關。這段期間，韓國瑜接觸到五湖四海、三教九流的各種人，但他們都有一個狀態，就是緬懷過去，擔心現在，也憂心未來，可以說南都百業都在擔憂，所以他對高雄的觀察報告，能得到高雄人的迴響。

韓國瑜認為，他的觀察會得到迴響，那是因為高雄人「只緣身在此山中」，觀念被制約住，譬如說高雄的5千個坑洞，他們也認為其他城市也是如此。

「未來高雄總目標是什麼？」韓國瑜一直在思考這個問題，高雄是台北10倍大、新加坡4個大，其實以高雄的優勢，即使不跟其他城市往來，也可以自給自足，自己關起來過日子。

到美國旅遊有句話說「好大好美好無聊」，韓國瑜認為，高雄是台灣最耀眼珍珠，希望未來的高雄是「好爽好棒好快樂」，以高雄的地利位置優勢，只要朝著總目標邁進，就能讓外地人來到高雄快樂，讓高雄各家各戶賺到錢。帶領高雄人民站起來，就是他未來選上市長最重要的挑戰。

(中時電子報)

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