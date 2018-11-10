台北》市長辯論 佛系參選人推蜂蜜檸檬、唱李麗芬金曲網笑翻

2018年11月10日 14:57 中時 張潼 、中時電子報 邱文秀 、中時電子報

台北市長候選人吳蕚洋。（姚志平攝）

台北市長辯論會進入最後一階段結論，第一位做6分鐘結論的無黨籍吳蕚洋又大力推廣「蜂蜜檸檬水」的「神奇功效」，接著還在最後40秒清唱李麗芬《愛江山更愛美人》，強調「選舉要忘我，為了人民」。看直播的PTT網友們說第一次看市長辯論笑到流眼淚，評論今日最大亮點是「蜂蜜檸檬」。

吳蕚洋上周辯論時自稱，受到彌勒佛感召參選台北市長，還頻頻宣傳「健康平安、智慧慈悲」的政見主軸；他今天申論時也提到，自己曾經左臉下方找了一顆小瘤，手掌還有汗斑疹，擦了很多藥都沒有用，後來發願吃素一個月，又試著喝蜂蜜檸檬水，沒想到瘤和汗斑疹都好了。人要先將自己身體顧好，不是靠醫生，而是靠自己，有健康才有快樂，這是重要的事。

他說，縱有萬貫家財，沒有健康什麼都沒有，人要懂珍惜自己，要多做善事，不要以為自己有多了不起，追求的名與利，「阿扁的錢有用到嗎？馬英九的名有追到嗎？」既然要從政，要以人民利益為考量，就會有智慧跟慈悲。

結論時，他再度重申自己投入選戰的理念，又再度強調大家都不知道「蜂蜜檸檬」的神奇。最後說，選舉的事不要太在意，也要忘記自我、一切只為眾生著想，接著就唱起《愛江山更愛美人》，「人生短短幾個秋啊，不醉不罷休；東邊兒我的美人哪，西邊兒黃河流。來呀來個酒啊!不醉不罷休，愁情煩事別放心頭!」，讓在現場聽辯論的媒體一片驚呼。

看直播的網友也笑出眼淚，PTT網友說「業配文喔 他是來賣蜂蜜檸檬的嗎」、「總編:這篇放在養生園地」、「我第一次市長辯論，笑到流眼淚。」、「聽到我都想買來喝惹 XD」、「蜂蜜檸檬配雙雞腿便當」、「為了身體為了自己 下午茶就決定是蜂蜜檸檬了」、「你聽他歌聲不錯，證明蜂蜜檸檬有效」、「這次辯論我只記得==蜂蜜檸檬==」、「星海羅盤吳教授」、「變健康保健台了」、「蜂蜜檸檬聽起來好好喝」、「我今天到底看了啥？」、「抱歉我一直狂笑 請問這裡是哪裡XD」。

(中時 )