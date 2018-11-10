嗆爆！ 小英變朝天椒轟藍「製造垃圾沒格嫌掃地的人慢」

2018年11月10日 15:01 中時 柯宗緯

蔡英文總統今（10）日火力全開，搖身一變「朝天椒」，她怒嗆國民黨「製造垃圾、丟垃圾的人，沒資格嫌掃地的人掃得慢」，在新的政府施政當中，不論是年改、治空汙、基礎建設等國民黨只會不斷杯葛，反觀民進黨才是真的有決心要做事來改革。

蔡英文繼昨晚在宜蘭開炮直說，台灣人民覺得民進黨做得不夠好，她會虛心傾聽，「但國民黨要教訓民進黨，國民黨憑什麼！」前行政院長張善政則提出6點反嗆，「執政能力差，卻不知檢討」。

今天再度炮轟國民黨，她坦言，政府在改革過程，確實得罪一些人，使得這次選舉比較辛苦，這點必須為支持者表達歉意。不過，國民黨對新政府施政上採取杯葛態度，尤其年金改革問題上，「他們說要改，但執政時沒改，我們則是真的進行改革」。

她提到，民進黨決心要處理空汙問題，但國民黨還是支持原點，而台灣基礎建設發展不夠，造成我國競爭力不足，因此政府大力透過前瞻基礎建設計畫，但國民黨阻力非常大，好不容易讓法案過關，國民黨公職人員就來爭取預算。

她痛批，民進黨要盡力解決問題，國民黨阻擋、反改革態度，倒是有句話要跟國民黨說「製造垃圾、丟垃圾的人，真的沒有資格去嫌掃地的人掃得慢！」意指還在收拾前政府的爛攤子。

針對前總統馬英九談出的「新三不」，她直說，前總統說要再進一步在主權問題上退讓，這對於台灣整體而言是不恰當說法，同時對國際社會傳遞錯誤訊息，覺得打壓有用，台灣人會屈服，相信這不是台灣人民想要表達的意向，也因此作為現任總統，自己必須要做說明及提醒，不要讓國際有錯誤的理解。

她也提到美國在台協會主席莫健指「台灣被假新聞傷害全球最嚴重」，她認為，假訊息在國內不斷被傳送，有很多假訊息在社會，流通確實是台灣很大的挑戰及傷害，不但弱化政府公信力，同時導致社會更對立，必須台灣人民整體來面對挑戰。

不過，提到高雄選情，她倒是挺樂觀。她說，這邊的候選人（陳其邁）會做事，而且也了解高雄；另一邊（韓國瑜）很會講話，但不了解高雄，對於市民來說誰是最好的候選人，這個選擇應該很清楚，況且民進黨在高雄執政成績好，相信候選人有信心。

(中時 )