鄭進一出馬挺韓國瑜 網讚新曲「《家後》後又一鉅作」

鄭進一拍新MV挺韓國瑜。（圖／翻攝自 Youtube）

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中時電子報
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『惦高雄這個好所在』- 鄭進一力挺韓國瑜最新創作！。（影音／取自 Youtube）

繼音樂大師劉家昌日前推出新曲《韓風》，大方相挺國民黨高雄市長候選人韓國瑜後，音樂鬼才鄭進一昨也推出新曲《惦高雄這個好所在》接力力挺韓國瑜，歌詞中說道：「想咱的過去，想咱的未來，要改變著趁現在」，讓網友大讚：「繼「《家後》又一觸動人心的鉅作。超級感人…」。

高雄市長選戰激烈，先前劉家昌發聲力挺韓國瑜，更放話說：「如果韓國瑜選上，我要搬到高雄」，前天在臉書曬出新曲《韓風》，歌詞簡單，圍繞著北漂孩子對母親的心聲，說「媽媽，因為我讓妳牽掛，媽媽，我想妳，好想回家，媽媽，請妳再忍耐一下，有個人，想幫助我回家」，感動不少網友。

而鄭進一也接力曝光分享力挺韓國瑜歌曲《惦高雄這個好所在》，歌詞：「高雄是好所在，有情有義人可愛，有田有山擱有海，不驚做風颱，也不怕大雨來，你呷苦我忍耐」，最後呼籲大家勇於改變，「從今以後咱不免擱忍耐，乎韓國瑜做看覓，東西賣出去人進來，乎咱發大財」。

《惦高雄這個好所在》歌詞：

你我攏嘛知

高雄是好所在

有情有義人可愛

有田有山擱有海

不驚做風颱

也不怕大雨來

你呷苦我忍耐

命運靠自己安排

惦高雄這個好所在

我們一代傳一代

蕃薯芋仔里都種土內

同心協力我們一起來灌溉

惦高雄這個好所在

我們心中都有愛

蕃薯芋仔里都同土栽

風風雨雨我我們一起走過來

二十一世紀

是我們的時代

咱著認真做乎人看覓

想咱的過去 想咱的未來

要改變著趁現在

用咱的真心來對待

從今以後咱不免擱忍耐

乎韓國瑜做看覓

東西賣出去人進來

乎咱發大財

惦高雄這個好所在

我們一代傳一代

蕃薯芋仔里都種土內

同心協力我們一起來灌溉

惦高雄這個好所在

我們心中都有愛

蕃薯芋仔里都同土栽

風風雨雨我我們一起走過來

二十一世紀

是我們的時代

咱著認真做乎人看覓

想咱的過去 想咱的未來

要改變著趁現在

用咱的真心來對待

從今以後咱不免擱忍耐

惦高雄這個好所在

我們千年萬載

(中時電子報)

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