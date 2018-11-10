天氣轉好 中南部空氣品質也變差

2018年11月10日 15:06 中時 廖德修

隨著東北風逐漸減弱，午後的空氣品質也逐漸變差，環保署提醒民眾留意周日空品的變化，尤其背風面的中部、雲嘉南、高屏地區，可能又會變成橘色提醒或紅色警示，下午3點半為止，中南部已有24個測站轉為橘色提醒。

上午由於東北風的風速增強以及各級政府加強汙染管制，空氣品質有明顯改善，各地空品指標以良好至普通等級為主，僅剩11站為橘色提醒等級。

但據氣象局最新氣象預報資料顯示，白天起東北風逐漸減弱，環保署研判，雲嘉南及高屏空品區可能逐漸轉為橘色提醒，鄰近山區則因風速較弱、汙染物易累積，更可能出現紅色警示等級。果然到了下午，中南部已有20幾個測站轉為橘警。

至於明（11）日東北季風更加減弱，風場轉為偏東風，中南部擴散條件差，空氣品質可能落在橘色提醒等級到紅色警示等級之間，民眾更須留意空氣品質變化。

環保署表示，依今天上午9時空品監測結果，空品指標橘色提醒等級11站，普通等級38站，良好等級27站。惟白天因東北風減弱，導致汙染物逐漸累積，雲嘉南及高屏地區的空氣品質可能轉為橘色提醒至紅色警示等級之間。

根據氣象局最新預報，明天風速較弱以及吹偏東風，中南部空氣品質稍差，環保署呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，減少使用私人汽機車，以減少汙染物排放。預計要到下周一（12日）另一波東北風南下，空氣品質才可望好轉為普通至橘色提醒等級。

環保署提醒民眾，空氣品質不良期間，須注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。民眾可以利用空氣品質監測網、愛環境資訊網，查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

(中時 )