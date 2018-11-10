台北》面對藍綠夾擊 柯P訴諸「以市民自覺取代藍綠對決」

2018年11月10日 15:05 中時 張潼

台北市長辯論會進入最後一階段結論，爭取連任的市長柯文哲面對藍綠對手猛攻，堅定喊出「以市民自覺取代藍綠對決」，盼撼動對手拉回基本盤選民的選戰策略。

柯文哲6分鐘結論時表示，4年前他以素人身份，帶著開放政府、全民參與信念走進市府，從那刻起他就是公僕，包括市政會議上網公開、成立公民參與委員會、廉政委員會、辦i-voting、參與式預算，讓人民可以直接參與市政運作，市長只是來為大家服務。

對他來說，從政信念就是「對的事情做、不對的不要做、認真做」，就這麼簡單。柯文哲強調，藍綠兩黨對抗下，台灣政治太複雜了，歷經三次政黨輪替，怪怪的事沒有減少，讓台灣進步只有柯文哲務實跟對話兩項原則，打破綁樁、打破對立分化，務實跟對話要成為台北跟台灣的原則。

他繼續攻擊藍綠候選人說，剛剛兩人都公布競選經費，「你們相信嗎？連勝文4年前申報得比我少，台灣人民你們相信嗎？」柯文哲說，大巨蛋不是要不要拆，而是是否安全合理，為了避免類似問題，他任內重新制定重大工程SOP，堅持公開透明，以前每一個BOT都被call in節目討論得繪聲繪影，「我任內哪一個被討論、哪個局處長因此下台？這是我和其他候選人最不同的地方。」

柯說，每天7點半準時上工，雖遇到很多挑戰，但堅持一一克服，例如環南改建、社子島、斯文公辦都更都一一解決；謹守財政紀律，建立可長可久且完整的銀髮照顧系統，未來4年有信心，嶄新政治文化可以獲得落實。

柯文哲還說，為了達成目標，需要務實處理，愛台灣大家都會，但作為市長要有智慧跟能力達成目標，例如世大運，要能舉辦、拿國旗進場、總統上台，2017年已經向世界證明台北是光榮成市；4年前他堅持選舉應該是改變社會文化的運動，不插旗、不買新聞、不負面選戰，而確實4年後的今天，插旗跟宣傳車都減少了。

不過，遺憾的是抹黑抹黃抹紅還是鋪天蓋地，「需要選民智慧去挑戰他們！」他拋出感性訴求說，柯文哲沒有政黨，但柯文哲有你們，這是真正改變的動力，「我相信很多民眾不想看到只有藍綠沒有是非的社會，四年前替我辯護的，現在攻擊我，這就是典型沒是非只有藍綠，唯有靠市民智慧，才能終結藍綠對立，呼籲市民用你的一票，以市民自覺取代藍綠對決。」

柯文哲最後說，他騎一日雙塔就是要讓人相信信念的力量，全程那麼多人陪我騎，加油打氣，證明柯文哲可以成功，有堅強、意志堅定的市民朋友。政治是一時的，但信念永恆，會留下的是信念根制度，我邀請市民朋友一起來參加，改變政治文化的決心，這4年改變成真，下個4年，改變持續發生！

(中時 )