姚質疑柯私下募款 柯文哲未回應

2018年11月10日 15:48 中時 鄭舲

五位台北市長候選人今首度合體辯論，民進黨台北市長候選人姚文智在第二階段交互詰問時，抨擊國民黨候選人丁守中「代表威權的國民黨，接受婦聯會捐款」，也批評台北市長柯文哲說「婦聯會現在好好的，過去管它幹什麼」，卻馬上專簽賤租救國團黨產，「這是追求公義的社會嗎？」

姚文智也指出，柯文哲上屆選舉沒有按照宣示，在關帳後又有捐款入帳，姚文智問柯「今年關了嗎？」姚文智說，柯文哲聲稱募款四千萬後關帳，但他提出民眾提供的資料，顯示11月2日還有熱心民眾捐款。姚文智批評柯文哲對外說停止捐款，私下還繼續募款，就像柯對外罵藍綠兩黨，卻私下迂迴於兩黨之間。

丁守中回答時表示，姚文智提到民主政治，但任何國家，民主政治就是政黨間的政治。台灣過去長時間的問題，就是有一個不承認中華民國、不承認憲法，又要賺取選舉、奪取職位，而一旦站上職位，就看到民進黨政府把國家公權力作為政治鬥爭的工具，去中國化、改課綱、兩岸挑起對立，這是政黨政治不能上常軌最大原因。

丁守中批，現在已經政黨輪替三次，民進黨還在講轉型正義，假轉型正義之名，行政治鬥爭之實，把國家政府機關變成東廠，這是政黨政治最大的悲哀。丁說，民進黨要搞台獨，導致兩岸衝撞關係不好，影響經濟，導致社會撕裂、國際被邊緣化，希望民進黨政府為台灣好，不要再搞這些，在現有體制下支持中華民國，「一起做中華民國派。」

柯文哲表示，在國家發展的過程中，有時候還是會發生不盡人意的事，但他在面對這些事情時，處理過程堅持一個順序：第一，找出真相、解決問題；第二，建立新制度，避免以後再發生；第三才是追究責任。所以包括處理救國團問題，包括劍潭房舍，雖然現在12行政區的運動中心，有6個是救國團營運，也是用這種態度處理。

柯文哲也舉普悠瑪翻車事故為例，他說，在翻車之後，當然急救要先救，再來就要找為何會翻車，避免未來再發生這樣的悲劇，而不是先把司機抓來羈押，嚴刑逼供或拷問，把責任全部推給他，這不是好的面對歷史態度。

(中時 )