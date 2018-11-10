王薇君挺桃園俠女：越困難越要去做

2018年11月10日 15:24 中時 蔡依珍

受虐兒王昊的姑姑、中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君力挺「桃園俠女」袁慧心，大方站台送上好彩頭。(蔡依珍攝)

袁慧心分享幫助弱勢的經驗，和王薇君都當場淚崩，場面感人。(蔡依珍攝)

「桃園俠女」袁慧心10日成立競選總部，現場湧進許多支持者高喊「凍蒜」。(蔡依珍攝)

「桃園俠女」袁慧心10日成立競選總部，受虐兒王昊的姑姑、中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君力挺站台，讚袁像她一樣，越困難的事情越要去做，袁慧心多了許多政治人物沒有的「溫度」，袁分享過去遇到無助的弱勢向她求援的故事，2人都當場淚崩，不時互相搭肩相擁支持，允諾會持續為弱勢發聲，呼籲大家能全力支持。

桃園區市議員候選人袁慧心10日在莊敬路封半街成立競選總部，現場湧進許多支持者高喊「凍蒜」，不乏曾經受她幫助的弱勢和新住民姐妹等，頻頻對情感大爆發、在台上落淚的袁慧心高喊「加油」、「勇敢走下去」。

王薇君也到場力挺，強調袁慧心是她在桃園唯一站台的候選人，就是因為她長期擔任志工，跟自己非常相似，她提到候選人眾多，但多如牛毛的競選政見都大同小異，淪為文字和口號，但袁慧心不單單只是說，像是自己長期關心的受虐兒，袁慧心真正深入去了解、想要為受虐童盡心力。

「喊口號太容易！」王薇君說，袁慧心就跟她一樣、人格特質非常相似，不甘於做容易的事情，喜歡做困難的事情，因此袁慧心多了許多政治人物沒有的「溫度」，這也是去扶助弱勢、服務民眾的力量，諷刺沒有溫度的候選人，喊完口號後就束之高閣，再也看不到這些政治人物為這些弱勢的孩子做些什麼。

王薇君也笑言，袁慧心是俠女性格，「也就是我們現在統稱的『白目』！」揶揄自己和袁都滿白目的，一見到她就非常喜歡，因此要全力支持，呼籲長期有看到她在兒童、甚至被害人領域努力的大家，把票投給袁慧心，讓市議會裡面，能夠有這樣一個不畏困難、不畏強權的勇敢俠女，來為弱勢以及兒童們做一些實際上的努力。

袁慧心則分享自己去年才痛失父親，一度想剃髮出家，但師父一句「妳應該留下來幫助更多人」給她力量站出來，強調自己長期擔任生命線志工，夜深人靜聽到遭家暴、被騙錢等的社會弱勢高呼不想活，都會很痛心，她也透露從小父母就分開，身為姐姐要照顧4個弟妹，感激親戚和鄰居等一路上的幫助，因為自己曾是甘苦人，更要幫助生命走入絕境的甘苦人。

袁慧心也分享曾幫被騙38萬電話費、陷入困境的家庭討回公道，更曾打著一通通電話、開著車載著70歲的老媽媽一間間教養院拜訪，只為了幫她身障女兒找到落腳之處，講到激動處當場淚崩，感嘆為何如此冷漠、公部門也不願主動多做一點，幫助弱勢的高齡者，因此自己一定要站出來，坦言自己沒有政黨奧援、只有熱切的心，希望一直以來為社會公益奮鬥的努力能轉為大家的支持，讓她能發揮更大力量，幫助弱勢。

(中時 )