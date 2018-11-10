黃偉哲要打造台南美食城市品牌

2018年11月10日 15:55 中時 洪榮志

台南市政府舉辦2018台南美食節活動，在安平遊憩碼頭盛大進行「總舖師辦桌」。民進黨台南市長候選人黃偉哲10日表示，未來將增添趣味性與城市間的互動，讓全台灣都認識台南的美食

黃偉哲指出，台南是美食之都，不管是宴席料理乃至平民小吃都名聞遐邇，市府也從2012年開始推出台南美食節，2015年起更連續4年舉辦總舖師辦桌活動，讓市民享用台南的道地菜餚，體會生活在美食城市的美好。

黃偉哲認為，台南美食是城市的特色，如何行銷更是未來市長的重要課題。目前市府的行銷活動已經很出色，未來他會增添趣味性跟城市間的互動，讓全台灣都認識台南的美食；例如舉辦南部肉燥飯與北部滷肉飯大對決，或像每年端午節網路熱議的北部粽與南部粽之爭，也可以實際辦理趣味美食比賽，邀市民同樂。

黃偉哲指出，日前他推出的新看板「台南，特有種」系列，就是要行銷台南各種美食及農漁特產的優點，未來還會以此概念繼續建立台南城市品牌。此外，將來市府的美食活動中，市民不再只是參與節慶品嘗美食而已，也會辦理比賽或品評活動讓民間高手報名參加，充分發揮台南美食城市的動能。

黃偉哲還強調，台南的美食品牌優勢，不但已經在國內頗受好評，未來更要透過國際行銷機制在全世界發光發熱。像他預計上任後將成立的日本行銷辦公室，就可以做為第一站，讓觀光重要客群的日本客，因為心儀台南的美食品牌，將台南列為旅遊的必去指標。

(中時 )