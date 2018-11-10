金門》曾永權：縣長選情55波　楊鎮浯略帶優勢

2018年11月10日 15:31 中時 李金生

國民黨副主席曾永權跨海加油打氣，強調目前金門縣長選情55波，黨徵召候選人楊鎮浯略帶優勢。（李金生攝）

國民黨金門縣黨部今（10）日在金寧鄉盈春閣舉辦建黨124周年慶祝大會。（李金生攝）

國民黨籍鄉鎮長候選人王石堆、李誠智和李正騰等人攜手歡呼邁向勝選。（李金生攝）

「金門媳婦」不分區立委林麗蟬跨海替黨員同志加油打氣。（李金生攝）

國民黨籍5合1候選人攜手歡呼邁向勝選。（李金生攝）

國民黨金門縣黨部頒發613位晉齡30年、40年、50年和60年資深黨員榮譽狀，以及21位績優義務幹感謝狀。（李金生攝）

國民黨金門縣黨部今（10）日舉辦建黨124周年慶祝大會，副主席曾永權跨海加油打氣，強調目前縣長選情55波略帶優勢，希望大家集中選票，全力支持黨徵召候選人楊鎮浯贏得勝選，讓國民黨再起邁向2020重返執政，也有為鄉親擴大服務機會。

在金寧鄉盈春閣盛大登場，由縣黨部主委林芳旋主持的慶祝大會，包括兼黨中央祕書長曾永權、立委楊鎮浯、林麗蟬、議長洪麗萍、副議長謝東龍、議員許玉昭、蔡水游、歐陽儀雄、李應文、李誠智及國民黨中央政策會副執行長楊應雄、烈嶼鄉長洪成發、黨籍5合1候選人、漁會理事長吳安樂、醫師公會理事長劉兆輝，金門縣民眾服務社理事長陳金福出席，一起高唱生日快樂歌為黨慶生，也頒發613位晉齡30年、40年、50年和60年資深黨員榮譽狀，以及21位績優義務幹感謝狀。

曾永權強調，民進黨完全執政2年半，倒行逆施，今年年底政治土石流衝向民進黨，要在11月24日用選票教訓民進黨，向蔡英文政府投下不信任票，也只有國民黨2018年再起，才有為鄉親服務的機會。

林芳旋則指出，各鄉鎮黨部服務站是黨員捐錢捐地，努力打拼蓋起來的，但顧立雄2年前來金門查黨產，陳福海縣長與他關門密談，謝絕媒體採訪，沒幾個月黨部就被查封，讓黨員非常傷心。他也說明黨為何推人出來競選，原因就是現任做不好，賣土地沒開發外，金酒人事更動頻繁、業績下滑，還發生金酒帶著酒麴赴大陸東北試釀案件的許多缺失。

林芳旋並指出，8月22日民進黨中執會由小英提案，敲定金門縣長「結合在地力量」不提名，導致黨員陳滄江憤而退黨，再次為黨員同志分析金門縣長走向「藍綠對決」的主因。

楊鎮浯也向鄉親報告指出，自他決定參選以來，即不斷遭受對手抹黑，包括若他當選，金門少一個立委、老人年金會砍光，還說甚麼看不到他在走動等等，但事實上依法3個月內就會補選立委，加上還有一個「金門媳婦」不分區立委林麗蟬在打拼金門的權益。

楊鎮浯強調，他當選後金門福利年金只會愈來愈好，一點都不會少，更關鍵的是金門財政、金酒要顧好，大家一起來監督政府，不亂花錢，讓金門永續發展，而他和雙親、妻子日夜勤跑拜票，包括老人、青年、幼兒的照顧問題也提出方法，當選後要成立廉政委員會，打造一個開放透明政府，全心全力為鄉親打拚服務。

(中時 )