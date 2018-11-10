北市餓死童妹妹也傳早夭 疑早產造成

北市傳2歲男童疑活活餓死，男童妹妹也傳早夭 ，據悉疑早產造成。（張鎧乙攝）

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疑活活餓死2歲男童的生母與同居人，遭警方帶回警局調查。（圖／林郁平攝）

台北市驚傳2歲男童遭活活餓死，檢警追查後，發現男童還有1個妹妹在出生後沒多久就死亡，嘉義縣社會局證實，男童妹妹因早產，去年8月4日死亡，出生到死亡僅71天，當時相驗結果為自然死亡，非外力造成，不過社工訪視發現男童發展遲緩，評估有早療需求，曾協助林女帶男童到醫院做早療鑑定、復健服務等，協助個案到今年5月18日，因評估家庭經濟穩定才結案，社會局不清楚林女何時搬離嘉義，沒想到僅隔幾個月男童就不幸死亡。

男童被活活餓死，死時體重僅約6公斤，跟2、3個月大嬰孩差不多，無辜遭虐致死讓不少人聽了十分氣憤，事後傳出男童還有1個妹妹也死於非命，不過社會局表示，男童妹妹2017年6月16日出生是早產兒，2017年8月4日死亡，在世間短短71天有36天住院，醫院通報兒少保護案件，相驗結果為自然死亡。

社會局指出，女嬰死亡後，社工進行訪視時，發現女嬰哥哥有發展遲緩現象，評估有早療需求，曾協助林女帶男童到醫院做早療鑑定、復健服務等，對男童及母親家訪6次、電訪11次、網絡資源連結11次、一般親職教育2次、法律諮詢2次、陪同就醫、其他扶助5次、協助經濟補助申請物資8次、早療服務1次，之後因男童父親打零工，收入漸趨穩定，且社工也協助案主轉介早療發展中心及申請長期物資，評估案家暫無其他服務需求，因此結案。

(中時 )

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