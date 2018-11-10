彰化》縣長選戰 王惠美推彰南捷運 魏明谷拚30分鐘生活圈

2018年11月10日 16:48 中時 謝瓊雲

民進黨籍彰化縣長魏明谷（左6）現身南瑤宮，與彰化縣議長謝典霖（右7）同台出席由彰化寶島籃球發展協會主辦的彰化縣首屆電競大賽。（謝瓊雲翻攝）

選前倒數第二個周末，彰化縣長選戰，交通政見成為藍綠主打。國民黨陣營王惠美，11日將發起「手牽手、要捷運」號召選民齊上街；民進黨魏明谷總部則搶先在10日宣布「東彰快速道路北段、洋仔厝溪南北堤岸」拓寬45億元經費獲政院核定，三橫三縱中最後一塊拼圖正式完成，魏所提30分鐘生活圈終將成形。

魏明谷一早持續在彰南溪州鄉、埤頭鄉拜票，晚間將在二林鎮舉辦造勢晚會，王惠美日上午先一步到二林市區市掃街拜票，並為二林鎮長任滿重回縣議員選戰的張國棟站台。

王惠美指出，改造彰化翻轉命運，就是要捷運！她將聯合黨籍鄉鎮市長與民代候選人，號召支持者上街「手牽手要捷運」，從二林、溪湖交界開始，徒步經溪湖、埔心到員林市公園，爭取南彰捷運輕軌。

王惠美表示，明（11日）天上午08:18分，她與所有支持者將會一起手牽手，象徵心連心，一起向中央爭取捷運。牽手後，她會再以步行方式，從二林走到員林，展現彰化要捷運的決心，呼籲鄉親共同來參與。

魏陣營上午則由總幹事邱建富在競總舉行記者會，宣布魏所提「三橫三縱」田字公路網，已完成最後一塊拼圖，補助經費全部到位，一步步務實落實「30分鐘生活圈」目標。

邱建富說，交通建設成為這次選戰藍綠雙方交鋒議題，魏明谷推出彰北捷運、彰南公路網，以人口密度而言，彰北9鄉鎮市面積僅全縣三分之一，人口卻是彰南16鄉鎮市的兩倍之多，人口密度高才足以支撐起捷運運量。

他說，彰南交通先有公路、再談捷運，才是務實可行的規畫，反觀王惠美陣營面對捷運插旗事件，態度遮掩、反覆，猶疑不定，在中央反前瞻，選前才天馬行空、不切實際得喊出要爭取彰南捷運輕軌，如何讓選民放心把彰化的未來交付給她？

(中時 )