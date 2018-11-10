新北年終板橋就博會湧人潮 媒合率近36％

新北市政府就業服務處今（10）日在板橋第一運動廣場舉辦大型就業博覽會。（葉書宏翻攝）

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新北市政府就業服務處今（10）日在板橋第一運動廣場舉辦大型就業博覽會。（葉書宏翻攝）
新北市政府就業服務處今（10）日在板橋第一運動廣場舉辦大型就業博覽會。（葉書宏翻攝）
新北市政府就業服務處今（10）日在板橋第一運動廣場舉辦大型就業博覽會。（葉書宏翻攝）

新北市政府就業服務處今（10）日在板橋第一運動廣場舉辦大型就業博覽會，現場邀請74家廠商，提供超過3500個職缺，其中全聯實業、英濟、全國數位有線電視等廠商吸引求職者排隊爭取面試機會。會後總計參與活動1404人次，投遞履歷894人次，擬錄用321人次，初媒合率約為35.9％。

副市長葉惠青也到現場為求職者加油打氣，在致詞時表示新北市招商蟬連第一名，全力拼經濟，創造大量就業機會。另為協助青年朋友順利就業，推出全國首創「初次尋職青年就業輔導方案」、「非典勞動青年轉正職輔導計畫」，運用全職涯輔導措施，強化青年求職能力，今年上半年新北市青年失業率不僅是六都也是全國最低。新北市亦領先六都全面接辦中央就業服務據點，提供更完善的就業服務網絡。

此外，藉由本場就博會機會特別頒發「新北市就業服務友善企業」，葉副市長受邀擔任頒獎人，並與9家獲獎廠商代表進行合影，感謝他們對於就業服務的貢獻，同時鼓勵其他企業積極營造友善的職場氛圍。

與會貴賓包括新北市產業總工會理事長洪清福、新北市各業工人總工會理事長王至芬、新北市總工會理事長林光煜親自到場，議員林國春服務處也都派代表，為所有求職朋友及廠商加油打氣。

此外，勞保局新北辦事處、原民會、職訓中心、也都前來設立攤位，為市民朋友提供更多服務。

(中時 )

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