不再邊緣化！林佳龍：三支箭及花博翻轉豐原

2018年11月10日 15:43 中時 盧金足

台中市長林佳龍10日出席與市議員候選人翁美春聯合競選總部活動，支持者熱情的爭相握手。（盧金足攝）

花博三大園區之一的豐原，見出花博效應，台中市長林佳龍出席造勢活動時，受到支持者熱烈歡迎。（盧金足攝）

台中市議員翁美春（左七）專業、理性問政，用心服務，基層口碑佳。（盧金足攝）

台中市議員翁美春除勤跑基層外，也喊出從政一路「堅持服務奉獻，后豐關鍵一席」，希望選民繼續支持實在做事的好議員。（盧金足攝）

台中市長林佳龍10日在與市議員候選人翁美春成立聯合競選總部時強調，選舉不管什麼「流」，吹北風還是吹南風，台中市民要選的是有做事的市長。（盧金足攝）

台中市長林佳龍與市議員候選人翁美春聯合競選總部10日在豐原區成立，現場湧入超過2000名支持者，林佳龍與立法院長蘇嘉全分別授戰旗、披彩帶，林佳龍表示，過去的豐原、后里被邊緣化，豐原后里要復興，要有三支箭，第一、新車站計畫，鐵路高架化；第二支箭，打造水岸花都、第三支箭，大台中山手線，將山線和海線串連成環線；花博選在豐原，人潮帶來錢潮，豐原成為鑽石地區。

林佳龍強調，以前豐原和后里被邊緣化，這四年來進步很多，是因為有進步的市長與議員，大家並肩作戰，所以四年一次的考驗，檢驗他是否有認真做事，城市是否有建設好。

「花博具有經濟、產業的火車頭效應，讓花博成果留在后豐！」林佳龍說，市府在豐原辦花博，葫蘆墩公園改頭換面，軟埤仔溪整治，帶來了人潮與商機，而這不僅短期效應，後花博時期會留下農業、經濟、與產業等發展。

豐原是山城的出入口，花博帶動豐原的發展，交通也讓豐原副都心實現，再加上社會住宅及糕餅產業，豐原作為副都心不是口號，會確實成為交通、產業、觀光副都心的樞紐。

林佳龍指出，花博豐原葫蘆墩園區所打造「囍香逢館」，不僅讓要市民聽見花開的聲音，也要讓全台聽到台中的糕餅故事，館中展出木雕與百年餅模作品，結合「花藝」、「餅藝

」與「技藝」，讓台中糕餅文化行銷至世界各地，這也是翁美春在議會質詢時他所承諾的，要讓市政順利推動，就要讓「市長連任，議會過半」。

翁美春說，為推展偏鄉觀光，她與泰安里長江慶南爭取在泰安鐵道文化園區設置后里區首站iBike，並全力支持舊山線復駛，泰安新站距離泰安老街有一段距離，遊客步行至少要20分鐘，她向市府爭取iBike之後，遊客可以輕鬆搭火車，將吸引更多遊客造訪，帶動地方經濟繁榮發展。

選戰倒數計時，民調滿天飛，林佳龍表示「民調如果能夠相信，現在市長就不是我林佳龍！」這一屆票開出來他贏了15％，近21萬票，「這次如果贏這麼多，有人說要請吃雞排，你們有要吃嗎？」台下支持者熱烈回應高喊「要吃！」

林佳龍說，拚選票不是為了吃這雞排，最主要是票要開出來才算，民調作文宣用的，否則那有民調差那麼多，有的輸贏還達10多％，呼籲市民出來投票，票投下去代表對會做事市長的肯定。

他也向全場喊話，選舉不管什麼「流」，或是變來變去的口號、吹北風還是吹南風，台中市民要選的是有做事的市長，選舉攻防，仍須回歸選賢與能，現任者有無做事，有無帶領城市進步，如果有，他相信選民會用選票肯定。

林佳龍表示，現場這麼多人站出來，就是看到林佳龍、翁美春有在做事情，翁美春服務第一，豐原的改變看得見，大台中進步中，期待一個進步的城市，在選舉的時候，市民用選票來肯定，這也是鼓勵做事的人。

林佳龍、翁美春聯合競總成立大會會場，同時舉行創意市集

，立法院副院長蔡其昌送好彩頭，立委郭正亮送包粽，立委陳亭妃、自來水公司董事長郭俊銘、前立委李俊毅，民進黨台中市黨部主委何明杰，東、南區市議員邱素貞、西屯區陳淑華、北屯區謝明源、曾朝榮，潭子、大雅、神岡區蕭隆澤

、南屯區何文海等都到場力挺，祝福翁美春順利連任。

(中時 )