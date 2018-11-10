高雄》韓國瑜：每月公布百萬以上市府標案 網大讚

2018年11月10日 15:43 中時電子報 邱文秀

網友點評這場政見發表會重點就是「韓國瑜談高雄，陳其邁談韓國瑜。」甚至很多人評論參選人璩美鳳講的都比陳其邁好，看完才發現璩美鳳戰力十足。(PTT截圖)

高雄市長政見發表會今(10)日下午2時舉行，國民黨參選人韓國瑜提出每月第一個周一，將公布市政府百萬金額標案，只要是超過百萬的都公佈給市民檢視。網友大讚公開透明，但也說這樣讓陳其邁怎麼混。

高雄市長政見發表會今(10)日下午2時舉行，網友點評這場政見發表會重點就是「韓國瑜談高雄，陳其邁談韓國瑜。」甚至很多人評論參選人璩美鳳講的都比陳其邁好，看完才發現璩美鳳戰力十足。

關於如何落實政見，陳其邁認為「魄力、執行力、協調力」是關鍵。若當選高雄市長，他會擔任招商小組負責人。網友聽到「招商小組負責人」都很激動，稱陳其邁不虧最大韓粉，因為擔任「招商小組負責人」是韓國瑜在很多場合早就提出的政見。

韓國瑜並提出，每月第一個周一，將公布市政府百萬金額標案，只要是超過百萬的都公布給市民檢視。

網友留言「邁拷貝又在學韓總當招商小組長」、「又招商小組著急人XDD」、「X!陳抄襲政見啊!!!!」、「抄韓總抄很大喔」、「都在抄 天字第一號韓粉」、「頭號韓粉無疑（笑」、「美鳳都比小學生強」、「美鳳>>>>>>>>陳」、「陳其邁：我的政見就是批評韓國瑜的政見」、「水啦，招標透明」、「每一個月的第一個周一早上 將100萬以上的採購公告」、「哇 這政見屌!!」、「78:X 招標透明 我怎麼混啊」。

(中時電子報)