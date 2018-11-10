高雄》韓國瑜：每月公布百萬以上市府標案 網大讚

第3屆高雄市長選舉公辦電視政見發表會10日在高雄市政府大禮堂舉行，4位候選人同台發表對高雄市城市發展的願景。圖為民進黨籍候選人陳其邁（左起）、國民黨籍候選人韓國瑜、無黨籍候選人璩美鳳、蘇盈貴。（高市府提供）

友善列印
中時電子報
網友點評這場政見發表會重點就是「韓國瑜談高雄，陳其邁談韓國瑜。」甚至很多人評論參選人璩美鳳講的都比陳其邁好，看完才發現璩美鳳戰力十足。(PTT截圖)

高雄市長政見發表會今(10)日下午2時舉行，國民黨參選人韓國瑜提出每月第一個周一，將公布市政府百萬金額標案，只要是超過百萬的都公佈給市民檢視。網友大讚公開透明，但也說這樣讓陳其邁怎麼混。

高雄市長政見發表會今(10)日下午2時舉行，網友點評這場政見發表會重點就是「韓國瑜談高雄，陳其邁談韓國瑜。」甚至很多人評論參選人璩美鳳講的都比陳其邁好，看完才發現璩美鳳戰力十足。

關於如何落實政見，陳其邁認為「魄力、執行力、協調力」是關鍵。若當選高雄市長，他會擔任招商小組負責人。網友聽到「招商小組負責人」都很激動，稱陳其邁不虧最大韓粉，因為擔任「招商小組負責人」是韓國瑜在很多場合早就提出的政見。

韓國瑜並提出，每月第一個周一，將公布市政府百萬金額標案，只要是超過百萬的都公布給市民檢視。

網友留言「邁拷貝又在學韓總當招商小組長」、「又招商小組著急人XDD」、「X!陳抄襲政見啊!!!!」、「抄韓總抄很大喔」、「都在抄 天字第一號韓粉」、「頭號韓粉無疑（笑」、「美鳳都比小學生強」、「美鳳>>>>>>>>陳」、「陳其邁：我的政見就是批評韓國瑜的政見」、「水啦，招標透明」、「每一個月的第一個周一早上 將100萬以上的採購公告」、「哇 這政見屌!!」、「78:X 招標透明 我怎麼混啊」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

台北》辯論會後記者會　丁守中、… 台北》咬柯文哲博士論文爭議 錕P…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。