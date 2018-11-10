台北》咬柯文哲博士論文爭議 錕P：很遺憾他沒回答

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台北市長辯論會10日下午3點圓滿結束，無黨籍候選人李錫錕在交叉詰問環節，再攻柯文哲2002年博士論文所處置的「無心跳器捐者的維持」爭議，但柯打大極，稱這是台灣政治很大問題，用抹黑抹紅抹黃的方式亂打一通，會後李錫錕受訪表示，十分遺憾柯還是未正面回答問題。

李錫錕表示，柯真的沒有回答器捐爭議，我們兩人都是台大教授也都是台北市長候選人，也知道要當教授的關鍵就是博士論文，但這一點比較遺憾，因為柯的回答還是以過去回應為主、說是抹黑，細節部分可能要再問他

媒體也詢問李給自己今天表示打幾分，李錫錕表示，每個人都是100分，每個人都很努力在表達自己的人格特質、政見和溝通能力，但今天辯論最大的不同在於是甚麼人格類型的100分，坦白講覺得自己獅子一樣跟一群鴿子綿羊進行辯論。

媒體追問為何是鴿子？李錫錕表示，人或國家分成兩個類型，一個叫獵人、一個是獵物， 獵物的下場只有兩個寵物跟食物，現今市政千頭萬緒、國家風雨飄搖，我們需要槍、獵人、獅子老虎的個性 ，才能夠突破困境， 才能在國際困境中殺出一條血路，才能在千頭萬緒的改革中突破困難。

李錫錕表示，自己這麼大年紀，一生都在學政治、教政治，今天走出來就是一個對自己個性的了解，成功的話自己照片會放在鈔票上、失敗會人人喊打，但自己都準備好了，希望用這樣的個性幫助首都脫胎換骨。

(中時 )

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