北市》被柯媽媽批沒路用 姚文智哽咽向母親道歉：孩兒不孝

2018年11月10日 16:23 中時 鄭舲

台北市長辯論會今首度集結五位候選人同台辯論，民進黨台北市長候選人姚文智在最後結論時一度哽咽，提到柯文哲母親說他「沒學問、沒路用、沒秤過自己的斤兩」，他當天雖祝柯媽媽「重陽節快樂」，但其實自己的母親氣到發抖，覺得受到莫大的汙辱。姚文智向母親道歉說「孩兒不孝」，在從政的過程中遭到這樣的羞辱，但為了這個城市的夢想、都市的改造，他無怨無悔。

姚文智在結論時再次質疑柯文哲大巨蛋到底密會多少次？黑箱作業是如何？柯說還債事實上是取巧、是人民的納稅錢，都沒有回答；執行績效這麼差，雖然標榜每天坐公車去上班，市府列管了八千多案，但是感覺像是在窮忙。

姚文智說，對於捐款問題，拜託柯文哲要回答，2014年告訴大家不要再接受捐款，但是後面多了929萬，可以選擇繳庫或者是繳還，就是按照政治獻金法的規定。然後柯再告訴大家，今年也停止募款了，但為什麼有人捐款，對方也沒有收到退還？也沒有接到通知？

姚文智指出，柯文哲這幾年推動都更，事實上效率跟過去馬英九、郝龍斌時代一樣，有60萬戶要都更，但一年只能兩千戶。所以他主張未來以公辦都更為主，全市劃定都更區高達3900公頃，政府資金免費替大家進行都更前端協調。

姚文智也提出因應少子化，第二胎國家養，第二胎每一胎都能拿到6年共72萬。另外，姚文智也主張跟高齡者溝通，未來每5萬人有喘息中心，長照ABC。對於青年居住壓力，姚文智批柯拿980億蓋社會住宅，但四年來一戶都不是他蓋的，且姚提出青年租屋券，夫妻補貼5000、單身3000，還遭柯嘲諷「歧視單身」，「柯市長用這樣的輕蔑、傲慢來輕視別人對整個社區、整個市民、整個解決問題的關懷，正好反映了你沒有辦法再領導市政。」

(中時 )