抗生素濫用！ 超過15％泌尿道感染者產生抗藥性

2018年11月10日 16:00 中時 林周義

抗生素濫用是全球的共同問題，台日聯手的一項研究發現，我國泌尿道感染患者的藥物抗藥性比率比10年前高出5%，攀升到15-25%。濫用抗生素的情況嚴重，患者無法使用第一線抗生素，被迫改用藥效較強的後線（2、3、4線）抗生素。若不重視濫用情況，待後線抗生素也無法治療時，泌尿道感染恐無藥可醫。

該研究由台北醫學大學、衛生福利部雙和醫院及日本神戶大學攜手合作，探討細菌是否因地域不同，對各種藥物產生不同抗藥性。該論文的第一作者，雙和醫院泌尿科主治醫師江怡德，蒐集了2015-2017年，因泌尿道感染就診、住院的2萬1千名患者資料，發現15-25%患者對傳統藥物產生抗藥性，比10年前高出5%。

病患因泌尿道感染就診時，醫師會依狀況選擇合適的抗生素。因抗生素屬管制藥品，需在醫師的指示下使用，且要確實完成一周左右的療程。若自行購買，吃3、4天覺得有效後即停用，就會讓未被完全殺死的細菌獲得喘息機會，產生抗藥性。往後即使再用原有的抗生素，也殺不死細菌，須改用強度更高的後線抗生素才能奏效。

江怡德表示，抗藥性攀升的原因包括抗生素管制不嚴、醫療院所感染管控不徹底及患者諱疾忌醫。即使沒有醫師開給的處方箋，患者也能從藥局買到抗生素。因泌尿道感染難以啟齒，有些人選擇自行解決，造成抗藥性的機率增加，該現象全球皆然。以日本為例，泌尿道感染者的抗藥比率也有10-20%，但因日本藥物管制較嚴格，攀升的幅度未如台灣那麼高。

泌尿道感染的症狀包括解尿疼痛、尿道或尿道口有灼熱感、尿道口有分泌物、頻尿、血尿及下腹部疼痛。江怡德表示，若等到出現發燒或腰痛的情形，意味著感染已進展到腎臟。不論任何一種感染，若有細菌入侵血液，將引起可致死的敗血症，呼籲民眾及早就醫。

(中時 )