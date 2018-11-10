父因她追星自殺亡 劉德華狂粉罕見回應「不是我責任」

劉德華昔日粉絲楊麗娟最近受訪。（圖／達志影像；翻攝自新浪娛樂微博）

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中時電子報
楊麗娟認為父親的死錯不在她一人身上。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

天王劉德華（華仔）出道37年，因優質形象至今人氣不墜，然2007年曾發生一起狂粉楊麗娟父親因女兒過度追星自殺而亡的事件，11年過去，最近有媒體再度訪問到楊麗娟，她表示自己對劉德華已不能再用「迷戀」二字，至於父親的死，楊麗娟將錯推給社會大眾與劉德華，「不是我一個人的責任」。

影片》楊麗娟受訪影音由此去

據悉楊麗娟1994年成為劉德華粉絲，從此之後為了見到心中男神一面，傾家蕩產在所不惜，其父親為滿足女兒願望甚至賣過腎，2007年楊麗娟在歌迷會見到劉德華後，回頭又表示想跟劉德華合影，隔天楊父跳海自盡，並留下遺願，隔空喊話希望華仔能單獨跟女兒見面，引發家庭教育、粉絲教育、及媒體教育的爭辯。

據《新浪娛樂》報導，近日有媒體在蘭州一家超市找到楊麗娟，現今她在該處擔任導購員，一天薪水約90到100元人民幣（約398到442元台幣），問她還喜歡劉德華嗎？她說至少不會用「迷戀」來形容，就是遙遠祝福，又問她現在如何看待父親的死亡？她說：「我是在這一方面有這個（見劉德華）的心願，但父親的走跟媒體一遍遍的冷漠，跟對方（指劉德華）的冷漠是分不開的，不是我一人的責任。」

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(中時電子報)

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