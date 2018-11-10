美中外交安全對話後的隱憂：因台灣問題擦槍走火？

2018年11月10日 16:01 中時電子報 盧伯華

美軍安提塔姆號驅逐艦與科提斯威伯號巡洋艦通過台灣海峽

美中在戰略競爭已從貿易、區域、軍事等問題蔓延到更多的領域，現在更把敏感的台灣問題拖入其中。熟悉國際事務的專欄作家分析稱，由於北京長期以來將台灣問題視為紅線，華盛頓則將防禦台灣視為其亞洲政策的核心組成部分，雙方底線逐漸迫近，能容忍錯誤與意外的空間已縮小至非常危險的狀態。

美媒《國家利益》網站在一篇題為《美中兩國因台灣發生軍事衝突是否無可避免？》的專欄文章中說，在華盛頓與北京之間的貿易戰目前尚無減弱跡象，南海議題仍是激化美中關係的主要爭執點，因此美中外交與安全對話就變得更加重要。美國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)和國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在最近的美中外交安全對話會議上發表了談話時表示，美中對這些議題的討論「極富成效」，並且重申「美國沒有對中國進行冷戰或圍堵政策」。

不過，文章說，在攝影鏡頭前的委婉說辭背後，美中關係顯然狀況不佳。兩個大國之間外交功能已多半失效，雙方無意間發生軍事衝突的可能性己升高到令人不安的程度。南海的領土爭議已持續多年，北京仍持續強化該海域島礁的軍事建設，還有針鋒相對的貿易戰之外，在台灣問題上的分歧仍然是導致美中衝突最危險的爆發點。

文章指出，對台灣地位的看法分歧也不是什麼新鮮事。在美中建交之前，台灣問題一直相當難纏，壓制了世界上最重要兩個大國關係的發展。要讓北京改變數十年來「台灣是中國一部份」政策的可能性為零，而要讓華盛頓拋棄《台灣關係法》或降低美台軍事關係的可能性同樣不大。幾十年來，美國和中國官員以「我們同意彼此間存在異議」(we agree to disagree)的做法，來解決台灣問題的分歧。正如1982年有關美中對台軍售的上海公報現在仍對兩個大國還是有效的法律，華盛頓認知北京對台灣的領土主張，而中國也認知美國向台北軍售的政策。雖然不完美，但算是夠好的交換條件。

然而，美國川普政府在台灣議題上採取了可說是冷戰後最強硬的政策之一，甚至在川普正式宣誓就職之前，就進行了40年來與台灣領導人的首次電話會談，讓中國極為不滿。川普入主白宮後也暗示，可能修改自1979年以來一直引導美中關係的「一個中國政策」。在他執政的前兩年，華盛頓同意向台灣出售17.5億美元的軍用設備，包括魚雷和預警系統到戰鬥機備件。美國國會對此更是積極，連續在2017年通過了《台灣旅行法》和2018年的《國防授權法》，重申了美國與台灣的防務關係，甚至還鼓勵美國和台灣海軍之間的進行港口互訪，而這些作為大幅加重了北京的疑慮。

台灣和大陸也有些各自的行動。例如今年4月共軍在海峽進行了實彈演習，雖然這種演習並不少見，但這次卻是在中國國家主席習近平在全國人大會議中重申「堅決反對將台灣從中國分裂出去」之後的一個月內。

文章分析稱，沒有人預期美國與中國海軍會在台灣海域發生衝突，但兩國的戰略競爭正主導著多個領域的關係，包括貿易、智財權、網路安全到軍事現代化與南海等等議題，雙方關係前景令人憂心。華盛頓目前沒有任何退縮跡象，它相信美國站在歷史上與道德上正確的一方，上個月美國海軍兩艘艦艇航行通過台灣海峽，進行所謂「航行自由」政策，一如美軍在南海所為。而如果美國沒有打算與中國海軍在海峽對抗，就不可能會這麼做。正如北京大學學者節大磊上個月文章所寫的：「台灣海峽可能發生另一場危機，這已經不是難以想像的事了。」

文章最後指出，蓄意從事軍事挑釁或是海上與空中的錯誤訊息傳達，都可能引發衝突螺旋導致國際危機。無論是美國還是中國，都不應該進行打擦邊球政策，一旦試探行為過了頭，就會破壞改善關係的可能性。令人格外擔憂的是，北京長期以來把台灣問題視為紅線，而華盛頓也把防禦台灣視為其亞洲政策的核心組成部分，雙方現在可以容忍錯誤的空間已經縮小到非常危險的地步。

(中時電子報)