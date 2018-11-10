台中》擔心選前出奧步 盧秀燕陣營成立捉鬼大隊

2018年11月10日 16:34 中時 林欣儀

台中市長選舉選情緊繃，憂心對手在僅剩的10餘天出奧步、影響選情，國民黨候選人盧秀燕成立法律顧問團，並推出「奧步1100招」及「爆料專線」，呼籲民眾隨時隨地拒絕抹黑、栽贓及謠言，國民黨台中市黨部也成立「捉鬼大隊」，呼籲要維護正面選舉的民主風範。

「選舉的奧步就像台中的空汙，不但讓我們看不清正確方向，還會荼毒你、我及下一代的未來！」律師李善植表示，從2004年總統大選前的2顆子彈，2005年台中市長選舉時、醫師林進興公布胡志強病例等多種選前奧步來看，很擔心選前謠言、奧步可能影響選情。

律師王俊文指出，包括抹黑抹紅抹黃、用花博被破壞嫁禍對手、在反空汙遊行中刻意製造紛爭、假爆料真抹黑及賄選栽贓等情況，都可能是奧步伎倆，盧總部特別推出「0908023999」的防奧步爆料專線，呼籲選民一起監督。

立法委員吳志揚強調，距離選舉不到2周，更要慎防掌握公權力的政府刻意製造兩岸緊張關係、介入選舉，甚至用操控賭盤的方式行賄選之實，呼籲大家要監督到選舉開票結束。

盧秀燕指出，台灣是民主國家、台中市更是美好的城市，自己堅持正面、正派選舉，也一直堅守此價值，但若有少數人要藉機破壞民主價值，她也不會低頭、沉默，因為選民的投票是無比珍貴、不容破壞。

(中時 )