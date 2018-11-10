SBL》史上最大尾洋將又沒來 達欣找梅約一波多折

2018年11月10日 16:15 中時電子報 黃及人

台北達欣這次招攬SBL史上最大尾洋將之路，可說走得相當坎坷艱辛！原定10日搭機抵台的2008年NBA選秀探花梅約(O.J. Mayo)，卻因飛機零件故障，再次無法成行，在達欣積極協調後，目前敲定最快11日晚間抵達桃園機場。

其實梅約遲遲無法來台，最著急的還是達欣高層，只是真的出現太多狀況，原本預計上月底就要報到，卻因梅約護照突然不見了，目前住在美國密爾瓦基的他，卻須回到芝加哥補辦，造成辦理上花費更多時間，來台時間只好順延。

等到梅約護照總算辦好，這次卻換梅約老婆護照出現問題，讓他再次無法搭機，等到9日突破萬難準備登機，卻遇上飛機零件故障，讓他待在機上整整苦等2個多小時，才確定航班取消，達欣也只好趕緊讓他換搭10日班機來台。

如果這次一切順利的話，梅約預計11日晚上抵達桃園機場，就算接連遭遇有點莫名其妙的「放鳥」狀況，達欣高層卻一點也不擔心梅約爽約，因為他早就把一些密爾瓦基當地食材寄來台灣給達欣球團，代表他確實很想來台打球。

到底梅約有多「大尾」？2008年第3順位被灰狼選到的他，隨即被換去灰熊，菜鳥球季先發打滿82場，場均18.5分、3.8籃板及3.2助攻，更入選年度菜鳥第一隊，隨後待過獨行俠與公鹿，2016年卻因違反禁藥規定遭NBA禁賽。

至於10日達欣與裕隆的熱身賽，儘管麥克連替達欣貢獻32分、12籃板及4火鍋，可惜「企鵝」呂濟而竟在最後關頭快攻上籃放槍，加上達欣「放棄」故意犯規凍結時間，達欣最後以88比89飲恨落敗，苦吞熱身賽2連敗。

(中時電子報)