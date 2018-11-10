「搭我車嗎？」 謝典霖投完票載北漂高雄青年投韓國瑜

2018年11月10日 17:07 中時 謝瓊雲

謝典霖(左)上午出席謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈儀式，與前立委鄭汝芬(右)聯合捐贈3組自動心肺復甦機給彰化縣消防局，由局長李永福代表受贈。(謝瓊雲翻攝)

消防局長李永福(左起)回贈感謝狀給消防娃娃感謝議長謝典霖、前立委鄭汝芬母子。(謝瓊雲翻攝)

彰化縣議會議長謝典霖3日晚間才邀請韓國瑜來站台，9日下午又在臉書粉專貼出短片，指24日一早投完票後直接要南下高雄「吃滷肉飯、喝礦泉水」，歡迎北漂的高雄青年來搭便車返鄉投票，貼文一出立刻引發熱烈討論，不少人紛紛「+1」報名，更有網友響應也要開車提供座位。

韓國瑜3日晚間至彰化縣溪州鄉為爭取四度連任縣議員的彰化縣議長謝典霖感恩造勢晚會輔選，現場吸引大批支持者、擠爆會場，連黨籍候選人也為之瘋狂，拚命爭相搶著與韓國瑜同框合照。

為了感謝韓國瑜現身力挺，謝典霖在臉書上傳一支「議長1124去哪兒」短片，並貼文指「我決定一早起床投完票以後，開車去高雄吃碗滷肉飯、喝個礦泉水，傍晚再回來溪州看投開票！北漂高雄青年優先，我們11月24日早上10:00，溪州鄉公所集合，我載你！」引發熱烈回響。

謝典霖上午出席謝言信謝林玉鶯文教基金會捐贈儀式，與前立委鄭汝芬聯合捐贈3組自動心肺復甦機給彰化縣消防局，會後受訪時說，雖然選舉很緊張，但投票日當天，候選人依法已禁止再有競選活動，投票完南下高雄一起吃碗滷肉飯，希望從溪州出發，贏回彰化、也贏回高雄。

他說，因臉書貼文網友反應非常熱烈，會再以抽籤方式抽出3個名額，並於22日公布「議長專車」乘客名單」，到時一起去高雄吃滷肉飯晃一晃，再回彰化看開票結果。

(中時 )