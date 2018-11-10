新北》與侯民調差距縮小 蘇貞昌：誰經不起檢驗看出來了

蘇貞昌今天於樹林桃子腳國中小舉辦親子體驗互動Party。（譚宇哲攝）

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時代力量立委林昶佐帶著老婆Doris和女兒現身相挺。（譚宇哲攝）
熱情民眾爭相上前要求與蘇貞昌合照。（譚宇哲攝）
蘇貞昌今天於樹林桃子腳國中小舉辦親子體驗互動Party。（譚宇哲攝）

媒體今天公布最新民調指出，民進黨新北市長候選人蘇貞昌與對手侯友宜民調差距縮小至僅差5.7個百分點，蘇貞昌表示，可以知道誰是願意接受檢驗、誰經不起檢驗，都看出來了，所以選民自然給他很多加油跟期待。

蘇貞昌今天下午分別在樹林區、土城區舉辦親子體驗互動Party，搶攻家長票，時代力量立委林昶佐帶著老婆Doris和女兒現身樹林場相挺，蘇現場人氣爆棚，大批熱情民眾爭相上前要求合照，蘇也一一回應要求，展現高親和力。

媒體最新民調指出，侯友宜目前以36.4％支持領先蘇貞昌的30.7％，蘇貞昌說，民調都是看趨勢，越接近投票日大家越注意選舉，一檢驗候選人，就知道誰是真正誠意、有政見，願意接受檢驗。

蘇貞昌說，誰經不起檢驗也都看出來了，所以選民自然會給他很多加油跟期待，他非常感謝，會更努力，希望真的能為新北的未來作貢獻，讓新北更好。

對於侯罕見回嗆蘇貞昌對市政不嫻熟，蘇貞昌笑說，北大社區當年從185公頃的荒煙蔓草開闢好，台北大學就設在這裡，連桃子腳國中小也是他任內當初規畫興建命名，事證俱在，到處都可以檢驗，政績處處有，「他說我不懂市政，這個講法希望選民用選票給他打分數。」

(中時 )

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