金門》陳福海批對手造謠抹黑 推「烈嶼建設2.0」計畫

2018年11月10日 16:33 中時 李金生

陳福海表示，過去4年已投入數億元用於烈嶼鄉各項重要建設。（李金生攝）

數百位支持者出席陳福海感恩茶會，力挺他再連任4年。（李金生攝）

烈嶼鄉長洪成發（左四）等多位鄉鎮長也到場，替競選連任的陳福海加油打氣。（李金生攝）

烈嶼支持者力挺陳福海連任，場面熱烈！（李金生攝）

競選連任的金門縣長陳福海今（10）日在烈嶼鄉服務處成立茶會中表示，連任後一定讓「金門大橋」通車，他並向鄉親表示，自己未曾賤賣縣產，金酒赴大陸試釀過程也無違法情事，卻不斷遭受對手造謠抹黑，相信鄉親自有公評。

4年前在小金門拿下近半數選票的陳福海表示，4年來他在烈嶼鄉先後投入數億元用於建造「金烈之星」交通船及烈嶼國中宿舍重建、標準運動場新建等工程，以及羅厝漁港改善增設浮動碼頭、強化污水下水道工程、環島重要路段養護鋪設，新建或啟用青岐、后井、上林、后頭等多個村莊社區活動中心，當選連任後，社福不縮水、醫療更強化外，也一定讓金門大橋如期如質完工通車。

針對攸關烈嶼地區未來都市計畫發展的烈嶼國中與金門大橋旁的市地重劃、區段徵收工程，陳福海也表示，目前都在進行中，未來將配合國家公園通盤檢討釋出空間，透過合理的規劃與推動，讓烈嶼邁向重點建設與生態保育雙向平衡發展的願景。

陳福海特別提到，前縣長李炷烽招標18筆土地、李沃士也招標27筆土地，而他任內只由地政局採用相同法規，透過區段徵收平均地權合法程序的規定處理了1筆，卻被對手惡意抹黑成「賣祖產」，真的很過分！

另針對金酒赴大陸試釀，陳福海更強調絕對沒有違法亂紀，因為金酒在他上任前即已多次到大陸評估交流，且縣府在整個過程也特別要求金酒注意適法性、財務面與可行性，絕無對手所指縣府要求金酒做違法的事情，而有關對手抹黑的操作，競選總部也已經提告。

陳福海保證連任後，不管是55歲領3000元、65歲以上長輩的福利也都會持續，還有年輕人購屋、育兒的補助也會持續強化，讓讓鄉親過更好的日子。

陳福海也喊出「烈嶼建設2.0」計畫，將在現有基礎規畫更完善的長輩照顧環境，同時也會透過縣府醫療基金，提升烈嶼分院專科門診的醫師能量，另對旅客好評度很高的大膽島旅遊升級計畫也正在規畫中，希望提供更多加值服務，讓旅客留島、留心，進而留下消費，以提升小金門的商機與觀光人潮。

(中時 )