炎亞綸陷3男劈腿風波 曾之喬謝佳見這樣回應

2018年11月10日 16:52 中時 洪秀瑛

曾之喬及謝佳見今出席屈臣氏「2018愛妳不『肺』力擊退癌幫大作戰」活動，炎亞綸之前被爆劈腿3男風波，和炎亞綸交情還不錯的曾之喬，在活動現場被問有無關心他？她說還沒有聯絡炎亞綸，「當然有看到一些新聞，這是他私人的事，我不方便多說」，雖私下熟識，但兩人相處不會刻意關心私事。

喬喬表示「我們之間都很熟了，如果有什麼事情他需要聊聊，我們都會出現」，她也聽朋友說炎亞綸外婆生病住進加護病房一事，認為「被討論的這麼大，他們某程度也是受害者，事情鬧這麼大他們也不會是開心的」。有覺得炎亞綸發聲明的舉動很勇敢？她避而不談。

喬喬說，「我們都當藝人很多年了，不論被爆出來或怎麼樣，這都是很個人的事情啊，外面的人也看不清」。炎亞綸本月20日生日，曾之喬被問及是否會替他慶生，曾之喬笑回「我也快生日了」。表示幾個以前劇組的朋友很多人都是天蠍座，「我們會有個生日聚會，他（炎亞綸）應該也會來。」

謝佳見曾被爆同居小12歲男友，如何看待炎亞綸事件？他說爆料行為不妥當，「對誰來說都是傷害，私人問題自己解決，沒必要把這種東西越鬧越大，真的是傷害」。他認為「這種事我其實真的平常心，我覺得沒必要在工作上跟人家解釋太多，朋友也好、工作夥伴也好，都是我們私下的事」。至於炎亞綸聲明中提到「付出真感情」，謝佳見說：「人與人之間都是真感情，某個程度他們都是受害者，希望大家多給他們多點空間。」

(中時 )