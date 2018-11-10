高雄》蔡武宏選情持續上揚 呼籲堅定支持防奧步

2018年11月10日 16:51 中時電子報 綜合報導

選戰進入最後階段的衝刺期，國民黨在前鎮小港區提名的市議員候選人蔡武宏，每天行程滿滿，除了早晚在街頭向鄉親問候拜票、到菜市場及掃街拉票、公祭等活動外，更積極參加國民黨市長候選人韓國瑜的各埸造勢活動。蔡武宏及其團隊幾乎使出渾身解數，雖然辛苦，蔡武宏本人卻覺得很充實，選情也日漸上揚。

國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

這次前鎮小港區的市議員選舉，是公認全高雄市競爭最激烈的選區，在應選8席中，國民黨提名了4人，但各界評估國民黨應有當選三席的空間。參考蔡陣營內部所做多次民調、及其他系統多份民調來評估，一般認為蔡武宏最有機會為國民黨拼出第三席。

這次蔡武宏參選，很早就打出「力拼第三席、壯大國民黨」訴求，又最積極和韓國瑜合體，喊出「兩個光頭拼經濟」口號，讓選民印象深刻。由於文宣策略得宜，形象塑造鮮明，掌握議題增加媒體曝光度，加上蔡武宏力拼到底的決心，選情一路上漲，印證一步一腳印、天下没有白流的汗水！

即使選情日趨穩定，但蔡武宏陣營絲毫不敢放鬆大意。近日來，蔡武宏及總部人員就多次接到支持者反應，指稱接到奇怪的電話，說黨部開始配票、劃分責任區並要求投票支持某某特定人選…等。經總部緊急向黨部系統一再查證，發現蔡武宏支持者所接到那些奇怪電話所的事情，完全子虛烏有，研判應是別有居心人士的選舉奧步。

國民黨前鎮小港區市議員候選人蔡武宏 提供

因此，蔡武宏特別籲請所有支持者，不要理會各種流言耳語，千萬不能中計，一定要心頭抓乎定，一票不能跑、一票不能少，堅定的投票支持蔡武宏，才能讓蔡武宏順利過關，達成「力拼第三席、壯大國民黨」的使命。

(中時電子報)