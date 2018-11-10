台南》大創案議題延燒 綠營將提告散佈者

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青（中）整理大創案「抹黑三部曲」，並強調將持續提告散佈者。（洪榮志攝）

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大創案議題發酵，民進黨市黨部整理「抹黑三部曲」，強調大創案除被證實是假案外，也已提告1名散佈者，未來如有抹黑更將持續提告。國民黨市長候選人高思博陣營反嗆，所有競選文宣都具名發送，何來抹黑？

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青指出，所謂的大創案，就是有心人士勾串詐欺案通緝犯葉啟中，用假爆料抹黑黃偉哲收取服務費為大創喬事。事實上，葉啟中提供的金錢往來紀錄，上周已被曾碧珠委任律師證明是葉的欠款跳票紀錄，並非對黃偉哲的行賄。

蔡麗青還說，國民黨及有心人士一再拿不實的資料舉行記者會，用烏龍爆料對黃偉哲進行人格摧毀，製造一堆假新聞，還拿媒體刊載的記者會資料，在網路、社群媒體拚命散播，甚至製作紙本黑函在街頭散發，意圖提升選情，這是「抹黑三部曲」。

蔡麗青強調，此舉已違反選罷法，市黨部也開始對在社群媒體散播抹黑訊息的人提告，並已提告1人，未來只要繼續抹黑，一定會追究法律責任，絕不輕放。

高思博競選總部認為，因並非黃偉哲本人發言，不予回應。但也強調，包括國民黨市黨部在內的所有競選文宣都是具名發送，何來抹黑之說？況且黃偉哲已於10月29日委由律師遞狀對高思博提告違反選罷法、加重毀謗等罪，實在不曉得還有什麼罪名可以羅織；「提一次告一次」的說法，只是為了混淆視聽，不讓市民了解真相而已。

(中時 )

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