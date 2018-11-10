一票500抓到了！彰檢查獲首宗縣議員家屬涉現金綁樁

2018年11月10日 17:03 中時 謝瓊雲

彰化檢警昨天出動上百人大規模進行搜索、傳訊收賄選民。(謝瓊雲翻攝)

彰化檢警昨天出動上百人大規模進行搜索、傳訊收賄選民。(謝瓊雲翻攝)

檢警搜索樁腳住處後扣得領據、名冊、手機等證物，並傳喚30多名選民到案。(謝瓊雲翻攝)

檢警搜索樁腳住處後扣得領據、名冊與手機等證物，並查扣選民繳回的犯罪現金所得。(謝瓊雲翻攝)

選戰倒數最後兩周，選情緊繃、賄聲賄影，彰化檢警查察賄選又有捷報！彰化縣第三選區一名縣議員候選人親友涉嫌以30萬元現金綁樁，由中、小樁腳分層每票500元向選民行賄，檢警大規模出動上百人，帶回包含候選人父親在內的30多人問訊，3名樁腳遭到聲押，案情是否向上發展？檢方指還在追查釐清。

彰化檢警接獲線報，掌握到某議員候選人陣營拿出30萬現金綁樁，由候選人父親把30萬交付杜姓大樁腳，囑咐每票500元代價，再由杜男分別交給陳姓、杜姓小樁腳，由兩人親自行往下發放、或再轉交由小樁腳再將部分金額交由更下層樁腳發放行賄。

檢警見時機成熟，10日由檢察官高如應、洪英丰、翁誌謙率隊搜索樁腳住處，扣得領據、名冊、手機等證物，並傳喚30多名選民到案。已有多人訊後坦承收賄並交出賄款，檢方查扣已繳回犯罪現金共計7萬8千餘元。

專案小組針對這起組織型現金賄選案，昨晚漏夜研商案情及勾稽事證，認杜姓中樁腳及陳姓、杜姓小樁腳與未到案共犯、證人恐有串證之虞，且懷疑賄選資金與候選人家族企業公司帳有關，由檢察官翁智謙上午向法院聲請羈押禁見3名樁腳。

至於候選人父親仍在偵訊中，並由檢察官施教文、余建國同步帶隊搜索競選總部及候選人父親住所、公司等處，扣得大批帳冊資料，全案由檢察官高如應指揮專案小組偵訊及擴大偵辦中。

(中時 )