遭蔡英文批傷害主權 馬英九：她希望轉移焦點

2018年11月10日 17:53 中時 楊佳穎

前總統馬英九日前提出「新三不」說法，遭總統蔡英文重批傷害國家主權、不恰當且有扯後腿的感覺。對此，馬英九10日回批「不是她特別看得起我，而是她希望轉移焦點！」出這一招，希望把議題導向統獨，然後再來炒作；他也呼籲，候選人不要理會、上當，將議題導回選舉，到底民進黨執政是好是壞，大家都非常清楚。

選戰倒數，馬英九10日下午與國民黨台北市長候選人丁守中、國民黨主席吳敦義一同出席「港湖出發收復台北」團結誓師大會，並致詞表示，看到國民黨士氣如虹、氣勢高，令人欣慰，且最近丁守中開起砲來，好像換了一個人，「這叫做溫良恭儉、當仁不讓！」

馬英九進一步說，如今看整個台灣情勢，在民進黨執政下真的越來越糟，不但經濟、外交、兩岸都不好，民生更不好，「就是因為這樣，選舉只剩2週，國民黨的氣勢越來越高」，讓蔡英文出奧步，站出來指馬英九出賣台灣，為何要在研討會中說那些話。

馬英九接著說，自己3天前在馬習會研討會中，只是在致詞時提了一點，蔡就慎重其事開了記者會重批傷害台灣主權，「我還覺得很奇怪，平常我偶爾批評他一下，他從來不理我的耶！這次對我這麼熱心，我有受寵若驚的感覺」，但轉念一想「不是她特別看得起我，而是她希望轉移焦點！」

馬指出，蔡英文盼不必面對為何823大雨後，高雄會出現超過500個洞，也不願面對中南部近期空汙嚴重，更不願去想國民黨高雄市長候選人韓國瑜為何兩次造勢轟動高雄，「這就是最主要原因」。

馬說，過去一直在想蔡英文會出什麼奧步，「我現在終於想通，就是這一招，希望把議題導向統獨，然後再來炒作」，呼籲候選人不要理會、不要上當，將議題導回選舉，到底民進黨執政是好是壞，大家都非常清楚。

馬英九又說，有時真的非常難過，看到農民、漁民在掉淚，民進黨執政後生活困難，「這是事實，不是我們在造謠，更不是假新聞」，民眾的感受比誰都強烈，「我跑了這麼多地方，真的，很多縣市變天的時候來到囉！」

馬還笑說，丁守中情勢越來越好，「我覺得你最近也比以前帥很多」，人氣一旺，人就變帥了，「所以大家要記得，台北的希望在守中！」希望丁守中努力打最後2星期的仗，把台北攻下來。

(中時 )