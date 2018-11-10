南投溫泉季埔里熱鬧開場 邀民眾來泡好湯嚐美食賞美景

2018年11月10日 17:16 中時 楊樹煌

南投溫泉季系列活動在卡蒂中東肚皮舞蹈團的熱情洋溢肚皮舞中揭開序幕。（楊樹煌攝）

南投溫泉季天泉溫泉會館免費開放戶外SPA提供遊客體驗泡湯，吸引民眾熱烈下水泡湯。（楊樹煌攝）

埔里天泉溫泉會館的玫瑰花溫泉泡湯，成為少女們的最愛。（楊樹煌攝）

南投溫泉季系列活動推出小朋友最愛的泡泡派對體驗，讓小朋友玩得不亦樂乎。（楊樹煌攝）

一年一度的2018南投溫泉季系列活動「埔里溫泉知性之旅」，今10日在埔里天泉溫泉會館熱鬧開幕，除免費提供埔里咖啡、溫泉點心並免費開放戶外SPA池供遊客體驗泡湯；副縣長陳正昇、埔里鎮長周義雄和縣議員吳國昌，熱情邀請全國民眾能闔家來南投泡好湯、嚐美食，賞美景。

「2018南投溫泉季」的開場式，首由卡蒂中東肚皮舞蹈團，以熱情洋溢的肚皮舞揭開序幕，陳副縣長指出，溫泉季系列活動由埔里率先起跑，結合在地人文、風光為輔，溫泉觀光為主，藉由溫泉季呈現多年來觀光與旅宿業者所努力塑造的成果。

陳副縣長並表示，南投溫泉產業近年來在縣府與業者攜手推廣下，受到全國民眾肯定，尤其埔里地區溫泉屬碳酸氫鈉泉，水質極佳，風景優美，很適合闔家前來泡湯遊憩，共享泡湯之樂。尤其溫泉業結合餐飲及在地食材，開發溫泉特色美食，搭配埔里咖啡產業，讓泡湯更豐富多元。

縣議員吳國昌則表示，埔里溫泉泉質佳，廣受民眾喜愛，近年來埔里的地標虎頭山、鯉魚潭已由縣府核定為縣級風景區，未來如何搭配福興溫泉區開發，打造溫泉觀光大鎮願景，讓其有如礁溪、北投一樣發展，將是帶動大埔里地區更繁榮進步的主軸，並找回埔里昔日的風華。

今天的南投溫泉季，天泉溫泉會館特免費開放戶外SPA池，免費提供遊客體驗泡湯，吸引不少民眾全家下水泡湯，池中滿是泡湯人，場面熱鬧。另有結合親子、運動休閒的系列活動包括音樂、舞蹈等精彩表演、溫泉點心品嚐、手作DIY及小朋友喜愛的泡泡派對體驗等，內容至為精彩。

(中時 )