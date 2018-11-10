施振榮訪花博 為地表最大機械花按讚

台中市長林佳龍（右）10日向宏碁創辦人施振榮（左）介紹花博之美。（盧金足攝）

友善列印
中時
出身科技人的宏碁創辦人施振榮，對地表最大的機械花「聆聽花開的聲音」，大感興趣，稱讚火紅的機械花相當有特色，真的是很棒的花博。（盧金足翻攝）
宏碁創辦人施振榮、台灣科技業先鋒邱再興10日在市長林佳龍、副市長張光瑤陪同下，參觀花博后里園區。（盧金足攝）

宏碁創辦人施振榮、台灣科技業先鋒邱再興10日在市長林佳龍、副市長張光瑤陪同下，參觀后里園區，走訪花舞館、發現館、「聆聽花開的聲音」等熱門打卡點，出身科技人的施振榮，對地表最大的機械花「聆聽花開的聲音」，大感興趣，稱讚火紅的機械花相當有特色，真的是很棒的花博。

由台北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，與台中市政府及上銀科技、大銀微系統、大振豐洋傘義力營造等12在地單位結合藝術、人文與科技，以697朵火紅色機械花組成，伴隨晝夜光影變化、大地與機械揚聲，讓遊客看見花開的樣貌，也吸引施振榮的目光。

施振榮、邱再興都是科技背景出身，對結合藝術、人文與科技，並以697朵火紅色機械花組成的「聆聽花開的聲音」，大為讚賞，此外，友達微美館用60台55吋顯示器拚接出556吋視覺影像的創作牆面，也令人印象深刻。

林佳龍表示，「施董事長來看台中花博別具意義」，他曾出任國藝會董事長，這些年更持續倡導科技與人文的結合，花博許多展覽也都結合科技展出，藉此讓台中花博得到更多回饋、讓花博更好。

花博后里園區包括「森林園區」及「馬場園區」，馬場園區主展館「花舞館」，以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙地區分為大小兩個圓形展覽空間，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽，邀請國內外花藝大師，展現高超花藝技巧與國產花卉之美。

位於后里森林園區入口處的大型裝置藝術「聆聽花開的聲音」，是地表最大的機械花，由台北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，與台中市政府及上銀科技、大銀微系統、大振豐洋傘義力營造等12在地單位結合藝術、人文與科技，以697朵火紅色機械花組成，伴隨晝夜光影變化、大地與機械揚聲，讓遊客看見花開的樣貌。

友達微美館則是位於后里森林園區的企業展館，打造全台最大556吋電視牆，透過先進顯示技術，以花粉顯微影像為創作素材，呈現繽紛多姿的動態影像，一窺植物的生命旅程。

(中時 )

游守中創作展 《好山好水好人情… 感謝家長會長奉獻付出　朱立倫：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。