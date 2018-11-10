施振榮訪花博 為地表最大機械花按讚

2018年11月10日 17:17 中時 盧金足

出身科技人的宏碁創辦人施振榮，對地表最大的機械花「聆聽花開的聲音」，大感興趣，稱讚火紅的機械花相當有特色，真的是很棒的花博。（盧金足翻攝）

宏碁創辦人施振榮、台灣科技業先鋒邱再興10日在市長林佳龍、副市長張光瑤陪同下，參觀花博后里園區。（盧金足攝）

宏碁創辦人施振榮、台灣科技業先鋒邱再興10日在市長林佳龍、副市長張光瑤陪同下，參觀后里園區，走訪花舞館、發現館、「聆聽花開的聲音」等熱門打卡點，出身科技人的施振榮，對地表最大的機械花「聆聽花開的聲音」，大感興趣，稱讚火紅的機械花相當有特色，真的是很棒的花博。

由台北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，與台中市政府及上銀科技、大銀微系統、大振豐洋傘義力營造等12在地單位結合藝術、人文與科技，以697朵火紅色機械花組成，伴隨晝夜光影變化、大地與機械揚聲，讓遊客看見花開的樣貌，也吸引施振榮的目光。

施振榮、邱再興都是科技背景出身，對結合藝術、人文與科技，並以697朵火紅色機械花組成的「聆聽花開的聲音」，大為讚賞，此外，友達微美館用60台55吋顯示器拚接出556吋視覺影像的創作牆面，也令人印象深刻。

林佳龍表示，「施董事長來看台中花博別具意義」，他曾出任國藝會董事長，這些年更持續倡導科技與人文的結合，花博許多展覽也都結合科技展出，藉此讓台中花博得到更多回饋、讓花博更好。

花博后里園區包括「森林園區」及「馬場園區」，馬場園區主展館「花舞館」，以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個8字迴圈形，並巧妙地區分為大小兩個圓形展覽空間，舉辦各檔期不同主題的花藝競賽，邀請國內外花藝大師，展現高超花藝技巧與國產花卉之美。

位於后里森林園區入口處的大型裝置藝術「聆聽花開的聲音」，是地表最大的機械花，由台北世大運聖火裝置藝術團隊「豪華朗機工」設計，與台中市政府及上銀科技、大銀微系統、大振豐洋傘義力營造等12在地單位結合藝術、人文與科技，以697朵火紅色機械花組成，伴隨晝夜光影變化、大地與機械揚聲，讓遊客看見花開的樣貌。

友達微美館則是位於后里森林園區的企業展館，打造全台最大556吋電視牆，透過先進顯示技術，以花粉顯微影像為創作素材，呈現繽紛多姿的動態影像，一窺植物的生命旅程。

(中時 )