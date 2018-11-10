感謝家長會長奉獻付出　朱立倫：家長會是非常大的支持力量

2018年11月10日 18:36 中時 葉書宏

新北市政府今（10日）在板橋國中舉行「107學年度公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會」。（葉書宏翻攝）

新北市政府今（10日）在板橋國中舉行「107學年度公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會」，共336校公私立學校家長會長參加，市長朱立倫代表學校感謝所有家長會的付出與犧牲奉獻，對每位校長來說，家長會是非常大的支持力量。

朱立倫表示，擔任家長會成員的第一個條件是自己也是家長，家長的心情就是希望孩子一天比一天更好，更希望一代比一代更強；第二個條件要願意付出、奉獻，家長會不是強迫加入，也沒有薪水，大家都是志工，有志工般犧牲奉獻的心情。

第三個要成為家長會領導幹部的條件，需要有領導力及協調力，運用各界資源幫助學校發展，讓孩子獲得更好的教育。因此，對每一位校長來說，家長會就是非常大的支持力量，家長會跟校長間是一個相互支持與合作的關係，透過家長會幫助學校成長。

朱立倫指出，新北市升格後的這幾年，教育不斷進步與發展，比較六都的教育力，新北市不斷在提升，新北市投入最多的資源，讓孩子能在地就學，受到更好的照顧；另外，也重視技職教育，讓孩子有一技之長，找到未來工作的興趣所在。

朱立倫提到，新北市近幾年設立新校、老校更新推動66所學校、挹注180幾億元，另再加計學校的硬體整修，總共花了329億元，這些都是空前的，新北市願意為教育付出。

教育局長龔雅雯表示，家長會在學校占有不可或缺的地位，會長們以無私的心，帶領家長與學校互動，積極營造友善的學習環境，協助校務創新發展，是家長參與教育事務的最佳典範、學校最佳的合夥人。

今年新任、續任及卸任會長退而不休，依然留在教育的崗位與學校一起守護孩子，如樹林區桃子腳國民中小學新任會長林雅姿，長期擔任學校生命故事志工及情緒志工，促進親師生三方和諧與成長；淡水區新興國小卸任會長何嘉南，於該校擔任導護組及幼兒園組志工多年，維護學生上下課交通安全，關心學童，身體力行，值得敬佩。

新店區達觀國民中小學新任會長芮嘉航，對於弱勢兒少生活扶助，慷慨解囊、協助學校辦理暑期英語營隊，增進學生英語口語表達能力，更曾在期末家長代表大會親職講座，自費邀請專家分享教養知能，積極熱心參與校務；汐止區北港國小新任會長簡柏威，積極熱心有活力，義務擔任幼兒園足球社教練，提供孩子多元的學習機會。

(中時 )