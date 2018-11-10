改裝車噪音擾人 警將加強取締

2018年11月10日 18:36 中時 高彥哲

為維護交通安全環境，淡水警分局聯合市府環保局及監理機關進行不定期的聯合稽查，並加強取締改裝排氣管及變更車體等交通違規情事。（高彥哲翻攝）

為維護交通安全環境，淡水警分局聯合市府環保局及監理機關進行不定期的聯合稽查，並加強取締改裝排氣管及變更車體等交通違規情事。（高彥哲翻攝）

新北市淡水警分局為了維護居家安寧與優質交通安全環境，聯合市府環保局及監理機關進行不定期的聯合稽查，加強取締改裝排氣管及變更車體等交通違規，近期也將會在淡水區民權路、淡金路等多處路段執行檢測，並針對駕駛非法改裝車輛實施稽查作業。

淡水警表示，近兩個月針對非法改裝車體、無照駕駛及危險駕駛依違反道路交通管理處罰條例案件，已舉發273件，攔查改裝未合格排氣管車輛通報環保局計也有135件，呼籲車主不要任意改裝車輛排氣管，製造巨大噪音擾民安寧，以免遭到取締受罰。

另提醒民眾，變更車體亦會造成行車安全，並持續會同環保局及監理機關，於近期不定期、不定點規劃進行聯合稽查，加強取締違法改裝車輛，防制車禍及噪音汙染，還給民眾的居住安寧與安全的交通環境；

淡水警提醒，民眾如果發現疑似有改裝車噪音擾人狀況，可至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉，警方也將持續加強盤檢，確保交通安全。

(中時 )