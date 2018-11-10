航空工業珠海航展宣傳片露玄機 殲20上航母

2018年11月10日 17:34 中時電子報 楊幼蘭

中國航空工業集團2018珠海航展宣傳片

每隔一段時間，就有殲-20或殲-31將上解放軍航母，成為新型艦載機的傳聞。不過，中國航空工業集團在這次珠海航展上，透過在大螢幕上播出的宣傳片，或許透露了謎底。

據新浪網軍事頻道的評論指出，航空工業發佈的這段宣傳片長4分18秒，畫面一改以往八股作風，突然變得科幻無比，片中各式4代機、艦載機、無人機、運輸機，轟炸機與空天飛行器輪番亮相，而其中出現的幾個鏡頭裡，明顯能看到停放在新一代解放軍航母甲板上的艦載4代機，機頭有標誌性的鴨翼，確認是殲20無疑。

此外，從宣傳片中也能發現一個驚人的變化，那就是以往在航空工業的宣傳片裡，殲-31總是扮演著十分吃重的角色，它出現的畫面往往比裝備中國空軍的殲-20還多。然而，這次殲-31竟被壓縮到只在接近片尾時出現一、兩個鏡頭，而殲-20的畫面則突然增多，顯示有些事正出現變化。

分析指出，殲-20在許多方面，都遠超越殲-31，更重要的是，殲-20已經服役，性能和生產線也比較成熟，中國海軍對殲-20改艦載機的速度和滿意度，應該會遠遠超出八字還沒一撇的殲-31。

殲-20受發動機問題困擾已久，這次解放軍向量版殲-10B戰機6日正式在珠海航展中公開現身，大秀高超的眼鏡蛇機動功夫。當陸媒記者問及，殲-20未來是否會用殲-10B的發動機時，總設計師楊偉回答：「你怎麼知道我們沒用呢？」

而這隨即引起廣大的關注，認為這是在暗示，殲20已有向量航發版。消息人士先前曾向《南華早報》（South China Morning Post）透露，為殲20量身訂做的渦扇-15發動機擁有尖端的單晶渦輪葉片，並已研發數年，而年底前殲-20可望廣泛安裝渦扇-15發動機。

分析認為，航空工業在珠海航展開幕式上公開宣傳片，絕對不會是隨意編造，可信度應該很高。而殲-20若雀屏中選，殲-31自然只能另謀出路。不過，目前殲-31的出路並不多，外銷似乎是唯一的選擇。

(中時電子報)