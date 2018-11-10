台中同志大遊行逾1萬5千人 戴愛玲任彩虹大使

台北彩虹狐狐團16位成員，首度從台北南下到台中參加遊行。（張妍溱攝）

友善列印
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參加同志僅穿著小內褲。（張妍溱攝）

一年一度台中同志大遊行10日熱鬧展開，參與遊行民眾下午2時30分陸續集結，遊行隊伍從台中公園出發，繞行市區1.5公里終點回到台中公園，許多同志拿著彩虹旗、盛裝出席遊行，更有猛男僅穿著小內褲，露出傲人肌肉線型，吸引不少路人目光，拿起手機要求合照。

警方預估，今年參與遊行人數近1萬5千人左右，警方動用近200名警力維持秩序，從自由路，行經民權路、三民路、公園路、平等街後，最後回到台中公園，秩序大致良好、過程平和無脫序行為發生。

活動發起人薛堉騰說，台中同志遊行邁入第8年，台中同志遊行聯盟希望藉由每年的遊行活動為性少數族群發聲，從原本的1千多人到今年近1萬5千人左右，也讓大家更加了解同志或跨性別等多元族群的處境，齊心同力打破刻板印象。

穿著日本60輝裝扮，台北彩虹狐狐團16位成員，首度從台北南下到台中參加遊行，團長石頭表示，台中是個友善城市，讓愛平等，希望能藉由這次活動，讓大家更重視同志權益，為台灣人權發聲。

活動發起人薛堉騰說，今年台中同志遊行為9合1大選前最後一場同志遊行，除了強調「性平教育」及「友善城市」，在這過程中希望同志受到台中人友善對待，另希望大家支持同志的公投票，從國中小教育教導「認識自己」到「認識別人」愛自己、愛別人，及情感教育，學會尊重包容很重要。

今年同志大遊行主題名為「幸福路上．同心未泯」傳達無論各種身份的人，都可以追尋屬於自己的幸福。活動項目除遊行外，亦邀請到歌手戴愛玲擔任彩虹大使、脫口秀演員龍龍擔任主持人，還有立法委員徐永明、市議員候選人簡嘉佑等到場聲援活動。

(中時 )

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