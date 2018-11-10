台南》安平港開發加速 李孟諺撇又老又窮 稱台南希望、潛力無窮

台灣港務公司舉辦安平港埠投資簽約典禮，並為海洋學院揭牌，台南市代理市長李孟諺（左四）、民進黨台南市長候選人黃偉哲（左五）與交通部長吳宏謀（左六）一起出席。（程炳璋攝）

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安平港設立海洋學院後，未來將有實務的遊艇駕駛課程。（程炳璋攝）

選舉到，各項公共工程支票陸續開出，台灣港務公司去年與亞果遊艇集團簽約在安平商港打造全台第一個完整服務的遊艇碼頭，10日再宣傳「北觀光、南自貿」的港埠投資開發計畫，稱將吸引百億元的投資與開發效益，台南市代理市長李孟諺力撇近日「又老又窮」的選舉口號，稱台南潛力、希望無窮。

亞果遊艇集團去年與台灣港務公司簽約，在安平商港內打造遊艇碼頭，這項計畫案直到今年下半年，才在李孟諺監督下加速審核。台灣港務公司10日再發表「北觀光、南自貿」策略，宣稱要在安平港南、北沿岸分別開發。引進廠商的總投資金額約200億。並宣布樂活海洋學院啟動。

樂活海洋學院執行長羅致遠表示，學院每月招生兩梯次，每梯次4人，分成三階段遊艇教學，包括駕駛、保養與實際操作課程，目前到年底的梯次報名皆額滿。

李孟諺表示，安平港過去發展不如高雄港，因為圍牆隔閡，更被居民感覺是生活環境以外的陌生地區，現在因為港區開發打掉500米圍牆，市港合一，未來打造水岸一條街，讓民眾能夠進入遊憩，散步看遊艇。

李孟諺稱選舉語言滿天飛，最近傳聞台南與高雄都是「又老又窮」城市，他力撇這種說法，覺得台南各項建設都已經展開，應該是希望、潛力無窮的城市。

(中時 )

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