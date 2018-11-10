嗆小英莫名其妙、不知所云 馬英九：這樣當總統好意思？

友善列印
中時

前總統馬英九日前提出「新三不」說法，遭總統蔡英文重批傷害國家主權、扯後腿，而行政院長賴清德也批「露出馬腳」。對此，馬英九10日下午火力全開，除指總統、院長都重砲轟擊是為轉移焦點，還批這次選舉跟統獨毫無關係，但蔡英文以總統身分及高度大打統獨之戰，「真是莫名其妙、不知所云」，不關心經濟、民生，將話題集中在統獨上，「這樣當總統好意思嗎？」

馬英九10日下午出席「港湖出發收復台北」團結誓師大會，為國民黨台北市長候選人丁守中站台。會前面對媒體詢問「新三不」說法挨轟，他直言，這只是自己3天前在研討會講的話，讓總統、院長拿出來重砲轟擊，「當民進黨選情不好時，就開始要轉移焦點」，反而高雄水災後出現五千個坑洞，還有中南部的空汙嚴重，蔡英文關心過沒有？怎會突然關心統獨問題？

「我現在是個卸任元首，手上什麼權利都沒有，他說我會傷害台灣主權，這不是莫名其妙嗎？」馬英九又說，故意將議題拉到統獨，就是因為無論民生、兩岸、外交，民進黨執政實在乏善可陳，還非常糟糕，「這就是他的目的，我想答案非常清楚」。

至於稱「不排斥統一」是否會影響國民黨選情？馬英九則說，這跟選舉毫無關係，不會擔心。媒體追問，是否民進黨每次選舉都打統獨議題？馬直回「每次都打贏嗎？我看不見得」，民進黨是沒招了，這時又打統獨，而就如國民黨高雄市長候選人韓國瑜說的「現在要拚經濟、拚民生、提高年輕人待遇」，但蔡英文關心過嗎？「怎麼這些都不去關心，把話題集中在統獨，這樣當總統好意思嗎？」

(中時 )

台南》安平港開發加速 李孟諺撇… 北市》柯文哲首場大型造勢 萬人T…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。