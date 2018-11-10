嗆小英莫名其妙、不知所云 馬英九：這樣當總統好意思？

2018年11月10日 18:21 中時 楊佳穎

前總統馬英九日前提出「新三不」說法，遭總統蔡英文重批傷害國家主權、扯後腿，而行政院長賴清德也批「露出馬腳」。對此，馬英九10日下午火力全開，除指總統、院長都重砲轟擊是為轉移焦點，還批這次選舉跟統獨毫無關係，但蔡英文以總統身分及高度大打統獨之戰，「真是莫名其妙、不知所云」，不關心經濟、民生，將話題集中在統獨上，「這樣當總統好意思嗎？」

馬英九10日下午出席「港湖出發收復台北」團結誓師大會，為國民黨台北市長候選人丁守中站台。會前面對媒體詢問「新三不」說法挨轟，他直言，這只是自己3天前在研討會講的話，讓總統、院長拿出來重砲轟擊，「當民進黨選情不好時，就開始要轉移焦點」，反而高雄水災後出現五千個坑洞，還有中南部的空汙嚴重，蔡英文關心過沒有？怎會突然關心統獨問題？

「我現在是個卸任元首，手上什麼權利都沒有，他說我會傷害台灣主權，這不是莫名其妙嗎？」馬英九又說，故意將議題拉到統獨，就是因為無論民生、兩岸、外交，民進黨執政實在乏善可陳，還非常糟糕，「這就是他的目的，我想答案非常清楚」。

至於稱「不排斥統一」是否會影響國民黨選情？馬英九則說，這跟選舉毫無關係，不會擔心。媒體追問，是否民進黨每次選舉都打統獨議題？馬直回「每次都打贏嗎？我看不見得」，民進黨是沒招了，這時又打統獨，而就如國民黨高雄市長候選人韓國瑜說的「現在要拚經濟、拚民生、提高年輕人待遇」，但蔡英文關心過嗎？「怎麼這些都不去關心，把話題集中在統獨，這樣當總統好意思嗎？」

(中時 )