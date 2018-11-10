台中國際踩舞祭23支中外隊伍尬舞踩街

2018年11月10日 18:36 中時 盧金足

新民高中表演藝術科以花博為主題表演，令人驚艷。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，透過踩舞祭讓更多人看見這座城市的美麗。（盧金足攝）

踩舞祭的特色是以街道為舞台，結合舞蹈、音樂、口號，觀眾也融入精彩演出。（盧金足攝）

民眾夾道欣賞第3屆「台中國際踩舞祭」，人潮擠爆台中國家歌劇院廣場及夏綠地公園的人行道。（盧金足攝）

以綠意盎然的街道為舞台，世界第九大新地標的台中國家歌劇院為背景，第3屆「台中國際踩舞祭」踩舞遊行10日在台中市夏綠地公園盛大展開，以移動踩街的形式，近距離與觀眾互動，舞者揮灑的汗水、歡樂的笑顏、舞動的肢體，贏得民眾熱烈掌聲，台中市長林佳龍表示，今年踩舞祭來自日本、韓國、越南等7隊國際隊伍，共計23隊，表演者透過踩舞祭產生城市國際交流，讓世界看見台中，更讓台中走向世界。

林佳龍表示，踩舞祭的特色是以街道為舞台，結合舞蹈、音樂、口號，觀眾也融入精彩演出，有活力跟創意的活動，打造台中朝盛會城市目標邁進，台中市舉辦表演、競賽、會議

、展覽等多元活動，獲得國際節慶活動組織「全球節慶活動城市獎」肯定，透過踩舞祭讓更多人看見這座城市的美麗。

「看到台灣表演者可以藉此舞台跟國際交流，搭配國家歌劇院做為背景十分感動！」林佳龍說，最近台中花博登場，也舉行國際踩舞祭，透過國際盛會不僅讓世界看見台中，更讓台中走向世界，歡迎市民朋友多跟家人、朋友分享這些精采的活動。

台中國際踩舞祭遊行由麗寶樂園卡丁車引導中台灣近20隻吉祥物登場，中部七縣市代表吉祥物分別為苗栗縣貓裏喵、彰化縣大佛、嘉義縣嘉一郎、嘉義市諸羅樹蛙，再加上交通部觀光局喔熊組長及麗寶樂園POPA全體家族。

還有各家企業亞緻大飯店麗緻熊、福容大飯店淡水阿熊、星動銀河旅店T寶等代表性吉祥物。台中花博吉祥物「歐米馬」現身，與參與踩舞祭的民眾互動合照，展現地主隊的超高人氣。

國內則有16隊的表演團體，包括新民高中表演藝術科、青年高中舞蹈科／台灣青年舞團、嘻潮流行音樂學園、印證幸福文化交流舞蹈團、皇家兒童舞蹈團、泰雅原舞工坊、南投民族舞團、嘉義市東吳高職、台南應用科技大學、新北市立清水高中舞蹈班、台北市華岡藝術學校、高雄市樹德家商表演藝術科、彰化縣立大同國中等。

台中市府觀旅局長陳盛山表示，台中國際踩舞祭活動舉行第2年獲交通部觀光局2018年觀光年曆全國級活動肯定，今年踩舞祭規模更大，邀請北海道枝幸郡夢想漣ESASHI、北海道札幌市北昴、三重縣津市安濃津YOSAKOI HAPPY ARCHIVE、愛知淑德大學鳴踊隊等隊伍，及韓國、越南2支代表隊來台獻技。

市府期許未來的踩舞祭，能讓更多的人來參與，成為台中市驕傲的國際盛事，增加國際觀光客能見度，創造中台灣觀光口碑意象，透過多元多彩的表演內容，要讓參與此次活動的民眾能有滿滿幸福感及踩舞的感動。

(中時 )