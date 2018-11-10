《中時晚間快報》韓國瑜：人民要信任政府 政策才能推動

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綜合報導

◎韓國瑜：人民要信任政府 政策才能推動

高雄市市長選舉公辦電視政見發表會（辯論方式），今(10)日下午2時登場。樹德科技大學校長陳清燿提問，如何在4年內把政見初步具體實踐、讓市民有感、第幾年能看到？且如何在財政總負債的限制下達成？對此，韓國瑜表示，這個問題很重要，但更重要的問題是：人民還相信政府嗎？如果大多數民眾對政府不信任、懷疑，政府的政策要怎麼推動？

◎成人公費流感疫苗 11月中旬供貨吃緊

公費流感疫苗自上月15日開打以來，反應熱列，疾管署統計，截至11月9日，公費疫苗的施打數較去年同期多出48萬劑，已有超過337萬人接種。依照當前狀況，成人0.5mL劑型公費流感疫苗在11月中旬可能出現短暫缺貨的情形，幼兒的0.25mL劑型則不受影響。疾管署副署長莊人祥提醒，元旦至農曆年間為流感高峰期，呼籲民眾儘快預約施打。

◎台灣問題如美國南北戰爭 楊潔篪：不惜代價護主權

陸美於美東時間9日在美國華盛頓舉行第二輪中美外交安全對話。中共中央政治局委員楊潔篪表示，中方致力與美國以「不對抗」方式合作，但敦促美方停止派遣軍艦和飛機到南海大陸擁有主權的島礁；美國國務卿蓬佩奧則表示，華府無意對陸發起新冷戰，兩國在許多議題仍然有必要合作。談到台灣問題，大陸防長魏鳳說，追求統一是黨和國家的目標，如果台灣從大陸分裂出去，解放軍將「不惜一切代價」維護中國主權和領土完整，正如當年美國南北戰爭一樣。

◎鄧紫棋ＭＶ喊卡重拍 瘋人院自殘掐脖

鄧紫棋原定於上月18日發佈新歌〈那一夜〉MV，但原版MV的製作未到達預期理想，最終為了品質保證決定延期推出，並拉大隊來到台灣重拍。她在歌曲中包辦詞曲，更首次兼任 MV 監製、導演及演員：「很抱歉MV 延遲上線，但我會用實際行動回饋歌迷，親自製作一個新的MV出來。」

(中時電子報)

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