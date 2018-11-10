蕭敬騰獻愛助3000隻浪浪！反被家裡毛小孩惡搞

2018年11月10日 18:04 中時 尤嬿妮

老蕭今出席公益記者會。（粘耿豪攝）

蕭敬騰（老蕭）今出席「ETtoday東森寵物雲公益記者會」，熱愛貓狗出名的他，出道至今幫助超過3000隻毛小孩，且家中養的10隻貓狗都是領養來的浪浪；老蕭去年9月領養的愛犬「咖啡」，因之前受過創傷、怕人，領養後曾一度失蹤，他當時親自搜索32小時終於尋獲而淚崩，「咖啡現在還是怕我，但我知道牠很愛我，只是還無法突破關卡」。

老蕭領養咖啡後曾同床一個月，「結果把我的床尿得亂七八糟」，他凡事盡量順著咖啡、培養感情，「現在已經很放鬆了，牠其實非常溫柔，只是害羞又不懂表達」，認為收養流浪動物要耐心及愛心，盡力讓毛孩子擁有安心的環境，「讓牠們自由發展開心就好」。

聊起和毛小孩相處，老蕭透露最受不了的是每當自己在房裡打手遊，貓狗們總愛靠過去撒嬌、防礙他打電玩，「有時侯我會躺在床上，貓就躺在我胸口，後來我改用投影（玩手遊），貓就直接擋著投影、螢幕全黑」，偶爾他實在忍不住，對貓狗哭喊「走開」，隔天一早他睡醒看見毛孩子還在睡，就故意吵醒牠們，互動逗趣。

老蕭之前提過計劃打造流浪動物樂園「浪浪城」，追問目前進度？老蕭說：「計劃一直有，缺的不是地或錢，缺的是人才，需要龐大人力。」透露曾到墾丁看地，「希望能在各地都設立，包括海外」。

(中時 )