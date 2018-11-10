宜蘭》宋楚瑜宜蘭輔選譏藍、諷綠、打李 呼籲不要成為「逆流」

親民黨主席宋楚瑜10日到宜蘭幫無黨籍礁溪鄉長候選人林成功站台輔選時，對「韓流」等時事放言高談。（胡健森攝）

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親民黨主席宋楚瑜10日到宜蘭縣為黨籍縣議員候選人陳傑麟以及無黨籍礁溪鄉長候選人林成功站台輔選，談到國內最近火熱的「韓流」、兩岸關係，以及選戰局勢時火力全開，批評李登輝當年的「戒急用忍」政策造成了高雄的衰敗，民進黨已經全面執政，卻交不出好的成績單，而雖然全國颳起「韓流」，但大家心裡有數，並不是因為肯定國民黨的結果。

對於韓國瑜引發全台一股勢不可當的「韓流」，宋楚瑜表示，不管是「什麼流」或「哪個流」，絕對不要成為「歷史的逆流」，台灣不要背著形勢走，否則終將無法衝過逆流，而是要乘風破浪，好好地將台灣商機弄起來。

宋楚瑜說，國民黨與民進黨在這次選舉中都遭遇很大的挑戰，近來媒體大幅報導某某人（指韓國瑜）捲起了風潮，但大家心裡有數，並不是因為對那個政黨（指國民黨）的肯定；「錯誤的決策比貪污可怕」，當初李登輝大搞「戒急用忍」，不跟大陸來往，造成了高雄的衰敗，但不就是現在國民黨這群人當年起鬨，一起幹出來的事嗎？

宋楚瑜也將砲火轉向民進黨，批評說「改革不是用嘴巴，要有耐心」，民進黨原本還「走路有風、吃人夠夠」，但現在卻很緊張，民進黨從中央、國會到地方縣市全面執政，卻交不出好的成績單，人民已經了解，經濟問題不改善，台灣沒有未來。

談到兩岸關係，宋楚瑜提出了「三項原則」，就是「穩定的兩岸關係是亞洲安定和平的基礎」、「自由民主制度是台灣人堅持未來生存發展的前提及堅持原則」、以及「台灣國家利益大於政黨及個人利益」，宋楚瑜說，不要將大陸看成「戰場」，而是「市場及工廠」，世界有多大台灣的市場就有多大，「天大地大、人民最大、百姓的利益才是最大」。

(中時 )

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