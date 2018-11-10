《紅高粱》30周年再映 替張藝謀、鞏俐同台暖身

張藝謀（左起）、鞏俐、顧長衛，當年合力打造《紅高粱》這部經典電影。（前景提供）

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1988年在柏林影展勇奪最高榮譽金熊獎的《紅高粱》為中國首次在國際A類電影節獲得首獎，這是當年38歲的張藝謀首部執導的電影長片，也是年僅23歲的鞏俐首部電影演出，兩人意外因本片牽起一段長達八年的情緣，更成為華語影壇兩大巨擘精彩演藝之路的起點。隨著金馬獎即將揭曉，擔任本屆評審團主席的鞏俐與以新片入圍12項的張藝謀是否能再次同台，成為各界關注焦點。

鞏俐在國際影壇上的巨星地位不容置疑，這一切，都從《紅高粱》開始。張藝謀在為《紅高粱》選角時，鞏俐正在中央戲劇學院就讀，當時原本選定的女主角人選是鞏俐的同學史可，張藝謀卻在約見鞏俐後，決心換角。張藝謀透露，他與後來以《霸王別姬》獲得美國奧斯卡最佳攝影提名的顧長衛一起與鞏俐見面，沒想到回來後發現顧長衛拍下的試鏡影像竟僅有4、5秒是清楚的，鞏俐卻以這短短幾秒畫面征服眾人，張藝謀回憶「大家都覺得她特別有味道。」而鞏俐從此也一躍成為巨星。

當時張藝謀雖已有妻室，卻與鞏俐擦出火花，經歷離婚後兩人開始長達八年的戀情。張藝謀曾說：「她是天賜的演員，世上絕無僅有。」而鞏俐也不負眾望，在拍攝《紅高粱》時花了一個多月的時間學習用擔子挑水，肩膀磨破了就換另一邊，毅力令人佩服。而今年適逢《紅高粱》首映30周年，日前宣布11月24、25日將在台推出2場限量展映，電影票券已開賣，引起高度討論。

(中時 )

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