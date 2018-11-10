61歲班鐵翔今晚1500萬大婚 妻爆「體力變好」

班鐵翔今晚娶妻。（粘耿豪攝）

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中時
2.2克拉鑽戒。（粘耿豪攝）
鶼鰈情深。（粘耿豪攝）
班鐵翔和妻子今晚舉辦千萬婚禮。（粘耿豪攝）

61歲資深演員班鐵翔與比小他7歲的台商妻子Celine結婚今滿2週年，10日晚補辦婚禮，席開40桌。新娘Celine手上2.2克拉的婚戒由班鐵翔細心挑選，他說本來想買1克拉多的鑽戒，珠寶商介紹鎮店之寶後，他驚喜到馬上秒訂，價值188萬，足足超出原本預算的4倍；其他配件由珠寶商好友贊助，一對4克拉的鑽石耳環加上2克拉項鍊，配件總價值近千萬。

婚禮含贊助總花費1500萬，班鐵翔豪擲百萬送鑽戒，「不是我有錢，Celine跟我相遇是上帝旨意，她是上帝手中的珍珠，我想鑽石可以搭配她，用一種心意表達謝謝她照顧我、委身於我」。Celine昨拍照時略顯疲態，班鐵翔說，這周每天平均只睡2至3小時，嘴角還因此冒痘子，「總有辦不完的事，尤其賓客名單很難，很多朋友很熱情，我們就盡量安排」。

Celine說，籌備過程中難免意見不同，但溝通就能解決，沒有伴郎伴娘是希望簡單，不要太麻煩朋友。昨晚婚禮開場最大特色是，班鐵翔搭高空小纜車出場，接著唱英文歌〈Love me with all of your heart〉給妻子，共獻唱3首。

結婚2年的心得？班鐵翔引用廣告人好友范可欽的話「只要老婆高興，一切就圓滿了」，他說短短幾個字，字字珠磯。老婆好取悅嗎？Celine說「我挺可以的，不難」，坦言每天耳提面命，希望班鐵翔早睡早起不要太累，「他在演藝圈近40年，總是希望體力允許下就接戲，但做太太一定都會心疼」。

班鐵翔說自己以前是教育班長，現在老婆是他的教育班長，老婆一聲令下，他1個月瘦8公斤，戒了宵夜、酒，飲食要算卡路里，再配合健身，「我現在是熟齡型男」，一旁的Celine頻頻點頭：「體力也變好。」班鐵翔轉頭問：「妳怎麼知道？」她羞說：「我當然知道。」大放閃光。

Celine爆料說「他照鏡子次數變多，看自己有沒有翹臀」。班鐵翔得意說：「我希望再1個月，可以展現人魚線、八塊肌，因為我年輕時就是這樣，可惜啊，沒有照片給你們看。」夫妻倆預計明年2年去美西度蜜月。

(中時 )

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