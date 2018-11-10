新竹》鄭朝方首場車隊掃街 賴揆陪同

行政院長賴清德（右）陪同民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（左）10日前往竹北市掃街、拜票。（莊旻靜攝）

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民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（中）10日行程滿檔，下午在竹北市掃街，展現好體力。（莊旻靜攝）
行政院長賴清德（中）10日在竹北市五賢宮，為同黨的縣長候選人鄭朝方（左二）向鄉親懇託、支持，誇讚鄭朝方年輕有才華，所提政見有新方向，未來中央會給予支持。（莊旻靜攝）
行政院長賴清德（中）10日在竹北市五賢宮，為同黨的縣長候選人鄭朝方（左）向鄉親懇託、支持，誇讚鄭朝方年輕有才華，所提政見有新方向，未來中央會給予支持。（莊旻靜攝）

行政院長賴清德10日下午陪同民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，前往新豐鄉、竹北市車隊掃街，向民眾懇託支持，賴清德說，鄭朝方年輕有才華、提出有新方向的政治藍圖，未來中央也會大力支持，2人也與同黨的議員候選人王誠緯、張珈源等人一起掃街拜票。

賴清德說，相較於其他候選人，鄭朝方有3大優勢，第1是年輕有才華，是金鐘獎得主卻願意回新竹打拼，會吸引更多年輕人回流；第2是政見藍圖做得最好，並有新方向；第3是未來行政院會大力支持鄭朝方的政見藍圖，一起建設新竹縣。

鄭朝方則指出，這一次縣長選舉是信任投票，3個候選人提出的政見都必須有中央的支持，如交通建設動輒上百億，而「賴清德院長站在這邊就已經是最好的說明，就是要來支持鄭朝方」。

鄭朝方說，有一名候選人的黨派在立法院連1席立委都沒有，無法爭取經費。鄭朝方也表示，在過去把福利一筆筆刪掉的人的候選人沒有福利，選舉時才說要恢復，讓人無法接受，鄭朝方說，這是一次「信任投票」，讓說到做到的鄭朝方，把建設跟福利都找回來。

(中時 )

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