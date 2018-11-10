李康生站3小時 替金馬入圍影片配音

金馬影帝李康生首度為金馬獻聲配音。（金馬提供）

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上屆金馬獎突破慣例，請出金士傑為入圍影片、影人配音，廣受好評。今年更出奇招，邀請給人印象「沈默寡言」的金馬影帝李康生首度為金馬獻聲，幫23個獎項、42部入圍影片配音。李康生表示：「當聞天祥老師邀請我幫金馬獎入圍名單錄音時，我沒馬上答應他，考慮了一天還是決定去試試看。」

這次錄音耗時3小時，他從頭到尾都站著，「不是錄音室要我罰站不給我椅子坐，而是我覺得站著聲音比較發得出來。」他感謝司儀賈培德在現場的幫忙，才讓錄音過程順利完成。他今年金馬獎人在香港，無法參加盛會，「所以我把聲音留下來了。」

李康生感謝司儀賈培德（德仔）在現場幫忙，才能順利完成錄音。他說今年金馬獎剛好人在香港，無法參加盛會，「所以我把聲音留下來了。」也是去年首度推出，邀請電影圈新秀組成遞獎大使的規劃，今年則由胡釋安、范少勳、林映唯、林酉芯接棒。

為迎接華語影壇最大盛事到來，本屆金馬獎入圍晚宴邀請榮獲米其林一星殊榮的台北文華東方酒店《雅閣中餐廳》負責打造，金馬主席李安提出「扣人心弦」、「聚散離合」、「絲絲入扣」三個主題，主廚也特別從李安電影《飲食男女》、《臥虎藏龍》、《喜宴》汲取菜色設計靈感，並揉合極致美味如台灣野生烏魚子、澎湖虎蝦、東港櫻花蝦、澎湖星斑、三星蔥、白河鮮荷葉、埔里冬菇等台灣特有食材，為所有辛苦傑出的電影工作者獻上榮耀饗宴。第55屆金馬獎頒獎典禮將於11月17日台北國父紀念館舉行。

(中時 )

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