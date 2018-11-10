選戰最後階段 各處都有候選人競總成立 埔里還出現東門兩里長候選人拼場

▲埔里東門里長拼場，張瑞昆有東門里國樂團到場贊助演出國樂。（楊樹煌攝）

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▲埔里東門里長候選人張瑞昆的競總成立，北辰及四維路口都擠滿人潮。（楊樹煌攝）
▲埔里東門里長候選人林金星競總成立有社獅子會嫂到場大跳輕鬆熱門舞蹈。（楊樹煌攝）
▲林金星的競選總部成立湧現大批社團好友及熱情的里民到場，展現其超人氣。（楊樹煌攝）

選戰進入倒數計時時刻，大部份候選人都全力展開衝刺、加緊拜票，但尚未成立競選總部的幾乎都擇定選前兩周成立競選總部，今10日草屯及大埔里地區就有10幾處競總成立，讓各地都呈現出熱烈選舉氣氛；其中最有趣的是埔里鎮東門兩里長候選人，擇於同日同時在相距不到50公尺處成立競選總部，拚場意味濃厚。

選前14天又是周休假日，南投縣長候選人林明溱夫婦於今天大清早6點多就趕抵埔里，並在競選團隊陪同下，在西門里仁愛公園周邊及第二市場，全力進行拜票行動，受到住戶及市場主婦們熱烈的歡迎；另位南投縣長候選人洪國浩自上午8時起在草屯中正路、芬草路口向選民揮手致意，接著並前往大觀市場進行拜票行動。

因選舉日已近，未成立競選總部的，也都擇於10、11兩日成立競選總部；埔里鎮東門里最有趣，現任里長張瑞昆選在今天下午3時，於北辰街與四維路口成立競選總部，現場聚集數百名熱情里民前往捧場，廖志城、吳國昌兩鎮長候選人、埔里鎮長周義雄及縣議員候選人黃世芳、葉仁創還有鎮代潘萬福、蔡淑芬都趕往致意加油打氣，將北辰及四維路口擠滿人群，熱鬧非凡。

張瑞昆里長競總成立有東門國樂團到場贊助演出國樂、福祿壽關懷協會到場力挺，張瑞昆除說明他4年任內政績，完成里活動中心重建、道路舖設柏油、辦理雙語演講、土風舞班、日語歌唱班、老吾老班及國樂研習班等，讓里改變，最重要的是，里民最關切的里電纜線地下化，馬上就要實現，14日就要動工，希望里民持續支持。

另位里長候選人林金星，選在今天下午4時於忠孝路成立競總，因有霧社獅子會獅嫂的精彩舞蹈及薩克斯風的音樂演奏會，加上大牛俱樂部成員及熱情的里民的湧至，使得場面更加熱鬧。

林金星強調，如能當選里長，將成立里老人關懷據點、學童課後伴讀、節慶辦活動、成立編織班、太極拳及健康舞班等多樣化的社區成長社團，並加強爭取里監視系統、成立里FB、LINE族群，做為里民滿通橋樑，並推動環保志工，維持里環境衛生。

(中時 )

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