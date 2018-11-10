選戰最後階段 各處都有候選人競總成立 埔里還出現東門兩里長候選人拼場

選戰進入倒數計時時刻，大部份候選人都全力展開衝刺、加緊拜票，但尚未成立競選總部的幾乎都擇定選前兩周成立競選總部，今10日草屯及大埔里地區就有10幾處競總成立，讓各地都呈現出熱烈選舉氣氛；其中最有趣的是埔里鎮東門兩里長候選人，擇於同日同時在相距不到50公尺處成立競選總部，拚場意味濃厚。
選前14天又是周休假日，南投縣長候選人林明溱夫婦於今天大清早6點多就趕抵埔里，並在競選團隊陪同下，在西門里仁愛公園周邊及第二市場，全力進行拜票行動，受到住戶及市場主婦們熱烈的歡迎；另位南投縣長候選人洪國浩自上午8時起在草屯中正路、芬草路口向選民揮手致意，接著並前往大觀市場進行拜票行動。
因選舉日已近，未成立競選總部的，也都擇於10、11兩日成立競選總部；埔里鎮東門里最有趣，現任里長張瑞昆選在今天下午3時，於北辰街與四維路口成立競選總部，現場聚集數百名熱情里民前往捧場，廖志城、吳國昌兩鎮長候選人、埔里鎮長周義雄及縣議員候選人黃世芳、葉仁創還有鎮代潘萬福、蔡淑芬都趕往致意加油打氣，將北辰及四維路口擠滿人群，熱鬧非凡。
張瑞昆里長競總成立有東門國樂團到場贊助演出國樂、福祿壽關懷協會到場力挺，張瑞昆除說明他4年任內政績，完成里活動中心重建、道路舖設柏油、辦理雙語演講、土風舞班、日語歌唱班、老吾老班及國樂研習班等，讓里改變，最重要的是，里民最關切的里電纜線地下化，馬上就要實現，14日就要動工，希望里民持續支持。
另位里長候選人林金星，選在今天下午4時於忠孝路成立競總，因有霧社獅子會獅嫂的精彩舞蹈及薩克斯風的音樂演奏會，加上大牛俱樂部成員及熱情的里民的湧至，使得場面更加熱鬧。
林金星強調，如能當選里長，將成立里老人關懷據點、學童課後伴讀、節慶辦活動、成立編織班、太極拳及健康舞班等多樣化的社區成長社團，並加強爭取里監視系統、成立里FB、LINE族群，做為里民滿通橋樑，並推動環保志工，維持里環境衛生。
(中時 )