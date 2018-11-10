豆花店響應家扶公益日 雙11將捐出當日全銷售所得

竹南鎮「莊記豆府花城」響應家扶無窮世代勸募活動，11日民眾到店內消費，店家將全數捐出當日銷售所得給家扶中心幫助社會弱勢家庭。（巫靜婷翻攝）

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巫靜婷

1年1度的雙11瘋狂網購節即將來臨，許多人在這天就算買到「剁手」還是會欲罷不能地買下去，但其實有許多家庭平時連吃飽喝足都有困難，因此家扶基金會將於11日擴大舉辦「無窮世代．家扶公益日」活動，民眾到指定店家消費，店家就會捐出當日部分所得幫助社會弱勢家庭。

雙11當日，全國各縣市家扶中心將連結當地店家，一同響應捐出當日部分營業所得成為服務弱勢家庭的基礎，同時希望透過店家的小額捐款，達到拋磚引玉的效果，更期望大企業共襄盛舉，為社會弱勢家庭努力。

107年7月起家扶基金會致力推展無窮世代募款活動，並以口號「掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」為號召，鼓勵民眾捐款做愛心，所募集到的費用將用於貧童生活照顧、急難救助、健康維持、教育補助、自立輔導等方面。

竹南鎮「莊記豆府花城」今年響應家扶無窮世代勸募活動，除10日招待家扶扶助家庭吃豆花之外，更宣布11日民眾到店內消費，店家將全數捐出當日銷售所得，民眾除了能吃到暖呼呼的豆花外，還可做愛心一舉數得。

老闆莊穩成表示，夫妻在因緣際會下開啟了事業第2春，從門外漢開始學習，堅持衛生管理與健康食材，不間斷的研發來確保品質與口感，就是要賣出好吃的豆花。

他說，創業過程中，體認到在自己的能力範圍內給予他人協助，是1件開心的事，因此成為了苗栗家扶扶幼委員，參與扶幼工作，也經常贊助家扶夏令營活動，免費提供百碗的豆花。助貧不是1個人做很多，而是每個人都做了一點點，邀請社會大眾分享愛，透過行動響應公益日，一同點亮弱勢孩子的星光。

(中時 )

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