日內瓦鐘表大賞出爐 梵克雅寶大贏家

播威（BOVET）9日動力飛行陀飛輪拿下日內瓦鐘表大賞最大獎「金指針獎」。（GPHG提供）

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愛馬仕以一只Arceau Robe du Soir腕表拿下「藝術工藝獎」。(Hermes提供）
：「最佳復刻表」由江詩丹頓（ Vacheron Constantin）的Historiques Triple calendrier 1942奪得。（GPHG提供）
梵克雅寶的Lady Arpels Planetarium女表，拿下最佳複雜女表獎。（Van Cleef ＆ Arpels提供）
梵克雅寶是今年日內瓦鐘表大賞的大贏家，圖為拿下最佳珠寶表的Secret de Coccinelle瓢蟲神秘腕表。（Van Cleef ＆ Arpels提供）
香奈兒的BOYFRIEND鏤空腕表拿下「最佳女表獎」。（GPHG提供）

有鐘表界奧斯卡之稱的「日內瓦鐘表大賞」（Grand Prix d’Horlogerie de Geneve，GPHG）公布得獎名單，最大獎項「金指針獎」由播威（BOVET）抱走，梵克雅寶（Van Cleef＆Arpels）一舉拿下「最佳複雜女表」和「最佳珠寶表」，為今年的最大贏家。有趣的是今年不少大獎多由獨立製表品牌奪得，呈現百家爭鳴的現象。

拿下「金指針獎」的播威Recital 22 Grand Recital陀飛輪腕表，具備9日鍊飛行輪、天文儀和逆跳萬年曆等複雜功能，飛行陀飛輪是太陽，自轉的地球可顯示24小時制的時間，迷你小巧的月亮則精準地繞著地球運轉，繞一圈為29.53日，球體以半黑色半夜光塗層的方式呈現月相。

以珠寶工藝著稱的梵克雅寶分別以Lady Arpels Planetarium女表和Secret de Coccinelle瓢蟲神秘珠寶表拿下「最佳複雜女表」、「最佳珠寶表」兩項大獎，不僅奠定品牌在珠寶工藝的地位，且展現在製表工藝上的實力，表現令人激賞。

梵克雅寶的Lady Arpels Planetarium女表以太陽系行星運

轉為靈感，以同顏色的寶石象徵水星、金星、火星、木星、土星和地球，各自依周期圍繞著正中央的太陽運轉，並以一顆代表月球的鑽石圍繞綠松石的地球運轉，十分唯美詩意。拿下「最佳珠寶表」的則是一只Secret de Coccinelle瓢蟲神秘腕表，掀開紅寶石鑲嵌的瓢蟲表蓋就可見到時間，綠葉則是以沙弗來石榴石和祖母綠打造。

香奈兒以Boyfriend鏤空山茶花表拿下「最佳女表獎」，簡潔的表盤設計一如品牌俐落簡約的時尚風格。愛馬仕則以一只Arceau Robe du Soir腕表拿下「藝術工藝獎」。「最佳復刻表」則由江詩丹頓（Vacheron Constantin）的Historiques Triple calendrier 1942奪

得。精工表（SEIKO）則以Prospex 1968 Divers Re-Creation拿下最佳運動表獎。

其他獎項的獲獎者則多為獨立製表品牌，包括Habring2拿下「小指針獎」、Akrivia拿下「最佳男表獎」、Konstantin Chaykin的小丑腕表拿下「勇氣獎」（Audacity PRIZE）、Laurent Ferrier拿下「最佳複雜男表」、Singer Reimagined拿下「最佳計時碼表」等。另大會特別頒發評審團獎給宇舶表（HUBLOT）執行董事Jean-Claude Biver，表彰他45年來對瑞士鐘表產業的貢獻。

(中時 )

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